Καταδικάστηκε ο 19χρονος Ιρακινός που συνελήφθη για 6η φορά στο μετρό – Οδηγείται στη φυλακή

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

μετρό
μετρό

Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών καταδικάστηκε ο 19χρονος Ιρακινός, ο οποίος συνελήφθη για έκτη φορά την περασμένη Πέμπτη στον σταθμό του μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας», κατηγορούμενος για απείθεια.

Της Άννας Κανδύλη 

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πρωτοδικείο αποφάσισε παράλληλα τη μερική έκτιση προηγούμενης ποινής τριών μηνών, με αποτέλεσμα ο νεαρός να οδηγηθεί στη φυλακή.

Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι κοιμόταν στον σταθμό και ότι αρνήθηκε να σηκωθεί όταν του το ζήτησε ο αστυνομικός, προσθέτοντας ότι δέχθηκε βρισιές και σπρωξίματα χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος.

19:09 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

