Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΜΕΤΡΌ

Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί λίγα 24ωρα νωρίτερα σε μηχανοδηγό συρμού του Μετρό στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».  Ο 19χρονος, για τον οποίο έχει αρχίσει σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου, συνελήφθη για απείθεια από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ πάλι στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 19χρονος, το βράδυ της Πέμπτης, προσήχθη στο ΑΤ Χαλανδρίου από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς αντιστάθηκε σε αστυνομικό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος Ιρακινός έχει δηλώσει άστεγος, όσες φορές έχει συλληφθεί, ενώ αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τους οποίους συνεχώς παραβιάζει.

Παρότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει στείλει έγγραφο στον εισαγγελέα, ενημερώνοντας για την παραβίαση των περιοριστικών όρων, δεν έχει υπάρξει εντολή για την κράτησή του.

 

 

