Σουηδία: Θα επενδύσει περίπου 370 εκατ. δολάρια για συστήματα κατά των drones – «Πρέπει να αμυνθούμε», λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Σουηδία θα επενδύσει 3,5 δισεκατομμύρια κορώνες (367,11 εκατομμύρια δολάρια) σε περισσότερα συστήματα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνάς της, επικαλούμενος αυξανόμενη απειλή λόγω παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου.

«Πρόσφατες παραβιάσεις και θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπενθυμίζουν ότι οι απειλές από τον αέρα αποτελούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Πρέπει να αμυνθούμε εναντίον αυτού», έγραψε στο X ο υπουργός Άμυνας, Πολ Τζόνσον.

Den senaste tidens kränkningar och drönarobservationer är en påminnelse om att hot från luften är en allt större del av modern krigföring. Vi måste försvara oss mot detta. Därför gör vi denna särskilda satsning via läglighetsmedlen på 25 miljarder. Foto: Försvarsmakten (4/4) — Pål Jonson (@PlJonson) October 10, 2025



Η σκανδικαβική χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα αποκτήσει συστήματα για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θα αναπτύξει μη επανδρωμένα καταδιωκτικά αεροσκάφη σε αεροπορικές βάσεις και θα εγκαταστήσει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, μεταξύ άλλων μέτρων, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ένα κύμα θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία, δημιουργώντας ανησυχίες για υβριδικές επιθέσεις με στόχο συμμάχους της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι έχει ανάμιξη στα επεισόδια αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ