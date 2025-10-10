Διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη – Συνεχίζονται οι έρευνες για το κίνητρο του δράστη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσσηνία

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, στη Μεσσηνία. Οι έρευνες εστιάζουν στο να διαλευκανθεί το κίνητρο που όπλισε το χέρι του δράστη, ο οποίος σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της περιοχής και τον επιστάτη, ενώ παρών ήταν και ο ανιψιός του θύματος.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, όπως εκείνα των προσωπικών ή οικονομικών διαφορών, ενώ τα «βλέμματα» είναι στραμμένα και στο άνοιγμα της διαθήκης του 68χρονου ιδιοκτήτη, που αναμένεται να λάβει χώρα σήμερα στο Ειρηνοδικείο της Πύλου. Η διαθήκη αυτή φαίνεται να άλλαξε λίγο καιρό πριν από το διπλό φονικό και οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο μήπως η κίνηση αυτή και τα κληρονομικά ζητήματα ενόχλησαν κάποιον.

Οι αστυνομικοί γνωρίζουν την προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου και έτσι θα μπορέσουν να τη συγκρίνουν με την τελευταία που ανοίγει σήμερα, προκειμένου να δουν τι αλλαγές είχε κάνει το θύμα και ένα αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιο συμπέρασμα που θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνα.

Στην Ηλεία στρέφονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη – «Κλειδί» η διαδρομή του σκούτερ

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, το σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης φαίνεται να ανήκει στον ίδιο και να έχει καταγραφεί να κινείται εκτός Μεσσηνίας, με κατεύθυνση προς την Ηλεία. Οι κινήσεις του, όπως αποκαλύπτουν τα βίντεο, δεν εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή, ωστόσο η διαδρομή του προς τα βόρεια δείχνει ότι εγκατέλειψε τη Μεσσηνία λίγο μετά τη δολοφονία.

Οι αναλυτές του Εγκλημάτων Κατά Ζωής έχουν πλέον σχηματίσει σαφή εικόνα για όσα συνέβησαν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, το βράδυ της περασμένης Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Η συμπεριφορά του δράστη δείχνει ότι είχε στόχο συγκεκριμένο πρόσωπο, τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίο πυροβόλησε πρώτο. Στη συνέχεια, σκότωσε τον επιστάτη και επιτέθηκε και στον ανιψιό του θύματος – ο οποίος έφυγε γρήγορα από το σημείο-, πιθανότατα για να μην αφήσει μάρτυρες.

Οι Αρχές σημειώνουν ότι χρησιμοποίησε το προσωπικό του σκούτερ –πιθανότατα χωρίς πινακίδες– και ένα περίστροφο έξι σφαιρών, στοιχείο που υποδηλώνει πως δεν είχε πρόθεση για μαζική εκτέλεση αλλά για στοχευμένο χτύπημα.

Από τη Φοινικούντα κινήθηκε προς την Πύλο, ακολούθησε την παραλιακή διαδρομή μέσω Γαργαλιάνων και φαίνεται να κατευθύνθηκε προς την Ηλεία, όπου πιθανότατα έχει αναζητήσει καταφύγιο.

Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή, με ελέγχους σε δρόμους και οικισμούς κοντά στα σύνορα των δύο νομών.

Φοβόταν για τη ζωή του

Παράλληλα, οι καταθέσεις κατοίκων αποκαλύπτουν ότι το βασικό θύμα, ο 68χρονος, το τελευταίο διάστημα φοβόταν έντονα για τη ζωή του. Φέρεται να είχε ζητήσει άδεια οπλοφορίας και να είχε αγοράσει καραμπίνα για αυτοπροστασία, ενώ είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του και διέμενε στο κάμπινγκ.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την εκτίμηση ότι το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία δεν ήταν τυχαίο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι πράξεις να συνδέονται με προσωπικές ή οικονομικές διαφορές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φυσικοθεραπεία στην πρώτη γραμμή της υγιούς μακροζωίας – Μειώνει τις πτώσεις έως και 30%

5 σημάδια στην ομιλία που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα κριτήρια ένταξης και τι ισχύει για τους ενεργούς πλειστηριασμούς και το κούρεμα οφειλής – Γράφ...

Στεγαστική κρίση: Ποια μέτρα θα εφαρμοσθούν το 2026 για να υπάρξουν περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
09:50 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν και βίασαν 6χρονο – Συνελήφθησαν 3 Αφγανοί

Μία υπόθεση φρίκης αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπ...
09:41 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για ανήλικη – 34χρονος την κλείδωσε στο σπίτι του και την βίασε

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια ανήλικη στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση, που εξιχνιάστηκε από ασ...
09:31 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Απάτη με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ – «Μαϊμού» λογιστής έταζε γρήγορες συντάξεις επικαλούμενος υψηλές γνωριμίες στον ΕΦΚΑ

Χιλιάδες ευρώ άρπαξε από ανυποψίαστους πολίτες ένας 61χρονος, ο οποίος παρίστανε τον λογιστή κ...
09:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το έγγραφο για το διπλό «μπόνους» στους Κρητικούς κτηνοτρόφους – Η τροποποίηση της ΚΥΑ και τα ερωτήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα στοιχεία «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης