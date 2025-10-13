Έφοδος της OLAF στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα

Έφοδο στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τη Δευτέρα (13/10), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ελεγκτές έχουν ζητήσει διάφορα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οργανόγραμμα και συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Οργανισμός.

Πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφεραν στην ιστοσελίδα ypaithros, που ειδικεύεται σε αγροτικά θέματα, ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και αύριο, Τρίτη, υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων προς τους δικαιούχους.

Νομικοί κύκλοι σημειώνουν στην ιστοσελίδα ότι η επίσκεψη της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε καθυστερημένα, καθώς κανονικά θα έπρεπε πρώτα να πραγματοποιηθεί η έφοδος της υπηρεσίας και στη συνέχεια να ακολουθήσει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

 

 

 

