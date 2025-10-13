Ερντογάν: Απείλησε να μην μεταβεί στην Αίγυπτο αν πάει ο Νετανιάχου – Έκανε κύκλους με το αεροπλάνο μέχρι να πάρει επιβεβαίωση – Τι λένε ισραηλινές πηγές

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, από το σπίτι του χθες για να του πει ότι θα επιστρέψει στην Άγκυρα αν επιτραπεί στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμετάσχει στη σύνοδο των παγκόσμιων ηγετών, αναφέρει το Israel Hayom.

Το CNN μεταδίδει ότι η Τουρκία είπε επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Νετανιάχου δεν πρέπει να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου.

Το δίκτυο αναφέρει ότι η πρόσκληση της Αιγύπτου προς τον Νετανιάχου – προφανώς με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ – οδήγησε την Τουρκία και άλλες μουσουλμανικές χώρες να απειλήσουν με μποϊκοτάζ.

Λίγο μετά τις προειδοποιήσεις από την Άγκυρα, το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι ανατρέπει το σχέδιό του να συμμετάσχει λόγω της γιορτής Σιμχάτ Τορά, η οποία αρχίζει απόψε, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Τι λένε οι Ισραηλινοί

Καθώς ένας Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος ισχυρίζεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι η διπλωματική πίεση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οδήγησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιλέξει να αποσύρει τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, μια άλλη πηγή δήλωσε στους Times of Israel ότι η απόφαση του Νετανιάχου προηγήθηκε των προειδοποιήσεων της Άγκυρας για το θέμα.

Ο Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος, που μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς, λέει ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε μια διπλωματική πρωτοβουλία που κέρδισε την υποστήριξη πολλών άλλων εθνών, προκαλώντας τελικά τον Νετανιάχου να αρνηθεί τη συμμετοχή του.

Ο Τούρκος αξιωματούχος αρνείται να επιβεβαιώσει τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης που υποστηρίζουν ότι το αεροπλάνο του Ερντογάν έκανε κύκλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ο πρόεδρος απειλούσε να μποϊκοτάρει τη συνάντηση, και ότι προσγειώθηκε μόνο όταν έγινε σαφές ότι ο Νετανιάχου δεν θα ήταν παρών.

Αλλά μια πηγή με γνώση του θέματος είπε στους Times of Israel ότι, ενώ ο Ερντογάν απείλησε όντως να μποϊκοτάρει τη σύνοδο κορυφής, η προειδοποίησή του ήρθε αφού ο Νετανιάχου είχε ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα παραστεί, παρά την πρόσκληση της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο Ερντογάν είπε στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι ότι δεν θα λάβει μέρος στη σύνοδο κορυφής “αν προσγειωθεί οποιοδήποτε ισραηλινό αεροπλάνο”.

Πάντως το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής λόγω της εβραϊκής γιορτής Σιμχάτ Τορά, λίγο αφότου επιβεβαιώθηκε ότι σκόπευε να παραστεί.

Και ο πρωθυπουργός του Ιράκ

O Ιρακινός πρωθυπουργός Mohammed Shia al-Sudani, ο οποίος ταξίδεψε στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής των παγκόσμιων ηγετών με στόχο την παγίωση του τέλους του πολέμου στη Γάζα, ενημέρωσε Αιγύπτιους και Αμερικανούς αξιωματούχους ότι θα αποσυρθεί από τη σύνοδο κορυφής εάν συμμετάσχει ο πρωθυπουργός Benjamin Netanyahu, αναφέρει το κρατικό ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων.