Γαλλία: Σχηματισμός κυβέρνησης σωτηρίας για έγκριση του προϋπολογισμού – Η νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του Λεκορνί

Η Γαλλία απέκτησε νέα κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να βάλει τέλος στην πρωτοφανή πολιτική αστάθεια που ταλανίζει τη χώρα. Το νέο υπουργικό συμβούλιο, που ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής, απαρτίζεται από 34 μέλη, πολιτικούς και τεχνοκράτες, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών και είναι μάλλον άγνωστοι στο ευρύ κοινό. Πρωθυπουργός παραμένει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να οδηγήσει τη χώρα σε ομαλότητα και να καταθέσει προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς.

Ο Λεκορνί παρουσίασε τη νέα του ομάδα ως «κυβέρνηση με αποστολή να δώσει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τόνισε: «Μόνο ένα πράγμα μετράει: το συμφέρον της χώρας», ευχαριστώντας τους υπουργούς «που δεσμεύονται σε αυτή την κυβέρνηση με απόλυτη ελευθερία, πέρα από προσωπικά και κομματικά συμφέροντα».

Η προηγούμενη κυβέρνηση του Λεκορνί είχε διάρκεια μόλις 14 ωρών, γεγονός που καταδεικνύει το κλίμα ρευστότητας στο Παρίσι. Αυτή τη φορά, το νέο κυβερνητικό σχήμα σχηματίστηκε επειγόντως και ενδέχεται να έχει βραχύβια θητεία, ωστόσο στόχος είναι να υποβληθεί εγκαίρως το σχέδιο προϋπολογισμού στην Εθνοσυνέλευση. Σύμφωνα με τη Liberation, η κυβέρνηση δημιουργήθηκε ως προσωρινό εκτελεστικό σώμα, ώστε να αποφευχθεί νέα θεσμική κρίση.

Το νέο κυβερνητικό σχήμα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε καίρια χαρτοφυλάκια όπως η Οικονομία, η Άμυνα, η Οικολογία και η Παιδεία, ενώ η σύνθεσή του αποτυπώνει προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα σε διαφορετικά ρεύματα. Ο Ρολάν Λεσκίρ, στενός συνεργάτης του Μακρόν, αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομίας, ο Ζεράλντ Νταρμανέν επιστρέφει στο υπουργείο Δικαιοσύνης, η Κατρίν Βοτρίν μετακινείται στο υπουργείο Άμυνας και η Μονίκ Μπαρμπί αναλαμβάνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Οικολογικής Μετάβασης.

Στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετήθηκε ο Λοράν Νινιέζ, ενώ την Παιδεία αναλαμβάνει ο Εντουάρ Ζεφρέ. Το υπουργείο Υγείας πέρασε στη Στεφανί Ριστ, ενώ ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ορίστηκε υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, η Ρασιντά Ντατί διατηρεί το υπουργείο Πολιτισμού και ο Ζαν-Πιερ Φαραντού, πρώην επικεφαλής της SNCF, αναλαμβάνει το υπουργείο Εργασίας και Αλληλεγγύης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετά στελέχη της νέας κυβέρνησης προέρχονται από τους Ρεπουμπλικάνους, γεγονός που έχει προκαλέσει εσωκομματική κρίση και την αποπομπή έξι μελών του κόμματος που αποδέχθηκαν υπουργικούς ρόλους.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, καθώς η χώρα βρίσκεται σε πολιτικό και οικονομικό σταυροδρόμι. Πρωταρχικό καθήκον αποτελεί η ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, αφού η Βουλή είναι βαθιά διχασμένη και καμία παράταξη δεν διαθέτει καθαρή πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ψηφοφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη, ενώ η κυβέρνηση θα χρειαστεί να διαμορφώνει προσωρινές πλειοψηφίες ή να συνάπτει εύθραυστες πολιτικές συμφωνίες.

Η οικονομική αβεβαιότητα αντικατοπτρίζεται και στις αγορές, που ήδη επιβάλλουν στη Γαλλία αυξημένο κόστος δανεισμού, λόγω της πολιτικής αστάθειας και της πίεσης για μείωση του ελλείμματος.

Ταυτόχρονα, η Αριστερά και η άκρα δεξιά έχουν ανακοινώσει πρόθεση να καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, επιτείνοντας την αίσθηση αβεβαιότητας. Αν η κυβέρνηση δεν εξασφαλίσει επαρκή στήριξη, δεν αποκλείεται να οδηγηθεί σε ψήφο εμπιστοσύνης ή ακόμη και σε πρόωρες εκλογές.

Παράλληλα, παραμένουν τα μεγάλα διπλωματικά και γεωστρατηγικά ζητήματα, καθώς η Γαλλία καλείται να διατηρήσει τη διεθνή της επιρροή μέσα σε ένα ρευστό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον. Οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή πολιτική και η περιβαλλοντική στρατηγική συνθέτουν ένα περίπλοκο παζλ που απαιτεί ισχυρό όραμα και σταθερότητα.