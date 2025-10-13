Ντόναλντ Τραμπ προς Βλαντιμίρ Πούτιν: Μπορεί να στείλω Tomahawk στην Ουκρανία αν δεν λήξει ο πόλεμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ενημερώσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, εάν ο πόλεμος δεν τερματιστεί σύντομα.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Ισραήλ με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους και ανέφερε ότι εξετάζει σοβαρά την αποστολή νέων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, ύστερα από αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα ήθελαν να αποκτήσουν Tomahawk. Αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας σε περίπτωση που συνεχιστούν οι ρωσικές επιθέσεις.

Πηγή: Reuters