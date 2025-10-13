Μαρκόπουλος: Προχωράμε με στρατηγική και πρόγραμμα, μακριά από το λαϊκισμό

Παρά το διεθνές σκηνικό αβεβαιότητας, εμείς ως υπεύθυνη κυβερνητική παράταξη, θα κινηθούμε προσεκτικά και με στρατηγική, με περίσκεψη, με μέθοδο, με πρόγραμμα, μακριά από λαϊκισμό, ανέφερε ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026 στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Ο ελληνικός λαός βλέπει μια Ελλάδα σταθερή σε μια Ευρώπη ασταθή. Και όσο κάποιοι, δίχως πρόγραμμα, παρά μόνο με φωνές εντυπωσιοθηρίας, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα εκτροπής, μια εικόνα μιζέριας και μια εικόνα προβλήματος, η πατρίδα μας προχωράει», σημείωσε ο γενικός εισηγητής της ΝΔ και τόνισε ότι «κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κομίζει γόνιμες και ρεαλιστικές προτάσεις, κανένας δεν έχει αντιτάξει κάτι συγκεκριμένο παρά μόνο κραυγές, καταγγελίες και αντιγραφές εισαγγελικού λόγου, λες και η Ελλάδα έγινε ένα απέραντο κακουργιοδικείο».

Το προσχέδιο προϋπολογισμού, είπε ο βουλευτής της ΝΔ, είναι ένα σχέδιο που μιλάει για το πώς ο πολίτης θα ελαφρυνθεί και όχι πως θα επιβαρυνθεί. Το σχέδιο αυτό, τόνισε ο κ.Μαρκόπουλος, έρχεται σε συνέχεια μιας πολιτικής συγκροτημένης για την ανακούφιση του Έλληνα. Στο κλίμα αυτό, ο βουλευτής υπογράμμισε ότι στα έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, «αυξήθηκε απανωτές φορές ο κατώτατος μισθός, αυξήθηκαν οι συντάξεις μετά από πολλά χρόνια, μειώθηκαν 83 φόροι, έχουμε ραγδαία μείωση της ανεργίας, που θα συνεχιστεί, όπως φαίνεται και τον επόμενο χρόνο». Αυτά δεν ήταν δεδομένα πριν από μερικά χρόνια, είπε ο βουλευτής και τόνισε: «Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε μια πορεία ηρεμίας, ανάπτυξης, για την οικονομία και τους πολίτες, μια πορεία προσέλκυσης επενδύσεων, που θα διαμορφωθεί, το επόμενο έτος, στο 10,5% το υψηλότερο επίπεδο στις 27 χώρες», σημείωσε ο γενικός εισηγητής της ΝΔ.

Ανέφερε ακόμη ότι για την κυβέρνηση στόχος είναι η ανάπτυξη, η οποία από 2,2% φέτος, θα διαμορφωθεί σε 2,4% το επόμενο έτος. Στόχος είναι επίσης, τόνισε, η συνεχής μείωση της ανεργίας και του πληθωρισμού. Ο βουλευτής αναφέρθηκε στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και που έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2026, για να υπογραμμίσει ότι είναι «μέτρα τα οποία έρχονται να αποδώσουν δικαιοσύνη, όχι στα λόγια, αλλά στα έργα», είναι μέτρα που, όπως τόνισε θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ