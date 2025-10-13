Οι ηγέτες ΗΠΑ, Αιγύπτου, Τουρκίας και Κατάρ υπέγραψαν την Συμφωνία Ειρήνης για την Γάζα

Οι ηγέτες ΗΠΑ, Αιγύπτου, Τουρκίας και Κατάρ υπέγραψαν την Συμφωνία Ειρήνης για την Γάζα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με άλλους περιφερειακούς ηγέτες, υπέγραψε την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, χαιρετίζοντας την συνάντηση ως μια “πολύ σημαντική υπογραφή”.

Ο πρόεδρος, ο οποίος εμφανίστηκε να απολαμβάνει την ηγεσία της συνόδου κορυφής, ευχαρίστησε το προσωπικό και τους βοηθούς του για την επίτευξη αυτού που πίστευε ότι θα ήταν η “δυσκολότερη” συμφωνία που θα μπορούσε να επιτευχθεί.

“Πίστευα ότι αυτή θα ήταν ίσως η πιο δύσκολη, και ίσως από πολλές απόψεις να ήταν, αλλά είχαμε πολλά μεγάλα ταλέντα”, δήλωσε ο πρόεδρος. “Είχαμε μια καταπληκτική σειρά ταλέντων και μας βοήθησαν, ιδίως, οι χώρες που εκπροσωπούνται σε αυτό το τραπέζι”.

“Μου αρέσουν περισσότερο οι σκληροί άνθρωποι παρά οι μαλακοί, εύκολοι. Δεν ξέρω τι στο διάολο είναι αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα προσωπικότητας, υποψιάζομαι”, είπε ο Τραμπ λίγο πριν υπογράψει το κείμενο της Συμφωνίας Ειρήνης για την Γάζα, στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι θα υπάρξει μεγάλη οικονομική υποστήριξη για τη συμφωνία.

“Οι περισσότεροι από αυτούς, μπορώ να σας πω, αυτός ο τύπος έχει τόσα πολλά χρήματα, όλοι έχουν τόσα πολλά, υπάρχουν περισσότερα χρήματα και δύναμη που κάθονται πίσω μας. Μου αρέσει που είναι πίσω μας”, είπε εννοώντας τους ηγέτες που κάθονταν πίσω από τους προέδρους των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, όπως και από τον εμίρη του Κατάρ, οι οποίοι οποίοι ως κεντρικοί μεσολαβητές υπέγραψαν πρώτοι.

“Όπως μπορείτε να δείτε, πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χωρών από την άποψη του πλούτου και της δύναμης που έχει συγκεντρωθεί ίσως ποτέ, και είναι τιμή μου να είμαι μέρος της”, δήλωσε ο Τραμπ πριν από την υπογραφή.

Τι λένε τα έγγραφα που υπεγράφησαν

Οι ογκώδεις φάκελοι που υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες των χωρών που μεσολάβησαν για την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Γάζας προκάλεσαν εντύπωση στο κοινό και τα διεθνή πρακτορεία ανέλαβαν να μάθουν τι μπορεί να περιέχουν τα έγγραφα.

“Επιδιώκουμε την ανεκτικότητα, την αξιοπρέπεια και τις ίσες ευκαιρίες για κάθε άτομο, διασφαλίζοντας ότι η περιοχή αυτή θα είναι ένα μέρος όπου όλοι θα μπορούν να επιδιώξουν τις προσδοκίες τους σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και οικονομικής ευημερίας, ανεξάρτητα από φυλή, πίστη ή εθνικότητα”, αναφέρει η πρώτη παράγραφος της τελευταίας σελίδας, όπως μεταδίδει το CNN.

Το κάτω μισό της σελίδας περιλαμβάνει τις υπογραφές και τους τίτλους των περιφερειακών ηγετών και των διαμεσολαβητών της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για την οποία μεσολάβησαν ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία.

20:45 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

