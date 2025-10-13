Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: «To ότι μια χοντρή γυναίκα μπορεί να φέρει στον κόσμο και ένα παιδί, προφανώς πάει κόντρα»

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή, η οποία τον Ιούλιο έφερε στον κόσμο την κόρη της, ήταν καλεσμένη το πρωί της Δευτέρας (13/10) στο «Κοινωνία Ώρα Mega». Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα ρατσιστικά σχόλια που δέχεται για το σώμα της και τα κιλά της, τόσο πριν όσο και μετά την γέννηση του μωρού της, από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαστε 2,5 μηνών τώρα, ζω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου, νομίζω κάθε νέα μανούλα, δεν είμαι η πρώτη, δεν είμαι η τελευταία. Ζω έναν έρωτα», ανέφερε αρχικά για την γέννηση της κόρης της.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τα σχόλια που δέχεται, είπε ότι: «Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο “χοντρή”, όλοι τον αποφεύγουν, αλλά αυτό είναι. Εξωτερικά έτσι θα με χαρακτήριζες, μια χοντρή γυναίκα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. To ότι μια χοντρή γυναίκα μπορεί να φέρει στον κόσμο και ένα παιδί, προφανώς πάει κόντρα. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ είμαι οκ με αυτό, ενώ θα έπρεπε να έχω πρόβλημα που είμαι χοντρή!

Έχω δεχτεί φοβερή επίθεση και πριν και μετά τη γέννηση του παιδιού. Το θέμα είναι ότι μετά έχεις και ένα παιδάκι, οπότε είναι αλλιώς και το αίσθημα, είναι πολύ πιο βαρύ. Το τι γράφεται στα social media μπορείς να το σβήσεις, μετά όμως επαναλαμβάνεται, είναι τόσο έντονο, όταν ο άλλος θα σου γράψει τόση κακία. Δεν το γράφουν μόνο σε μένα, είναι κάτι που πλήττει πολύ κόσμο».

«Θεωρούν ότι μια χοντρή γυναίκα όχι μόνο δεν θα έπρεπε να μείνει έγκυος, αλλά δεν θα έπρεπε και να υπάρχει. Οι χρήστες των social media μιλάνε ως “γιατροί” και με “πολλή αγάπη” σου λένε ότι “θα πεθάνεις έτσι όπως είσαι”. Γιατί πρέπει να μιλάμε ωμά για το πώς εκφράζονται μανούλες… Μπορούμε να μην κρίνουμε τον κόσμο γενικά;», συνέχισε.