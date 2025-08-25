Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της και την κόρη τους

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, έναν μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της. Η πρώην παίκτρια του Big Brother έφερε στον κόσμο, τον περασμένο Ιούλιο, τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Jim, και από τότε οι δυο τους ζουν μοναδικές στιγμές με το μωρό τους.

Αν και είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δεν συνηθίζει να δημοσιεύει προσωπικές στιγμές με την οικογένειά της. Αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τον σύζυγό της και την κόρη τους. Το στιγμιότυπο αποπνέει ζεστασιά και αγάπη, με την ίδια να δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ.