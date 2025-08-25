Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της και την κόρη τους

Enikos Newsroom

lifestyle

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της και την κόρη τους

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, έναν μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της. Η πρώην παίκτρια του Big Brother έφερε στον κόσμο, τον περασμένο Ιούλιο, τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Jim, και από τότε οι δυο τους ζουν μοναδικές στιγμές με το μωρό τους.

Αν και είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δεν συνηθίζει να δημοσιεύει προσωπικές στιγμές με την οικογένειά της. Αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τον σύζυγό της και την κόρη τους. Το στιγμιότυπο αποπνέει ζεστασιά και αγάπη, με την ίδια να δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Μπουγάτσα: Ανέβηκε 2 φορές σε έναν χρόνο η τιμή της

Microsoft: Δοκιμάζει τη δυνατότητα συνέχισης εφαρμογών Android στα Windows 11 – Πώς λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:05 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Μιχάλης Σαράντης: «Είχα την ενοχή ότι έχω περισσότερα από τους φίλους μου, που δεν είχαν καθόλου»

Ο Μιχάλης Σαράντης μίλησε στο «Βήμα της Κυριακής» και στη Μυρτώ Λοβέρδου, αναφερόμενος στην εν...
02:35 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το δημόσιο «ευχαριστώ» από τη Μαρία Μπεκατώρου

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά...
23:50 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ελένη Μενεγάκη: Ο Γιώργος Τσούλης αποκάλυψε το off camera σχόλιο που του είχε κάνει για την μαγειρική του

Ο γνωστός σεφ, Γιώργος Τσούλης αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη, αποκαλύπτο...
19:11 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα και τον παππού του – «Τώρα πάλι μαζί»

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram ο Λάμπρος Κωνσταντ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο