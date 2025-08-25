ΠΑΟΚ: Το μεσημέρι της Δευτέρας αναμένεται ο Χρήστος Ζαφείρης στην Θεσσαλονίκη – Τον αποθέωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία ακόμη σημαντική μεταγραφή, με τον Χρήστο Ζαφείρη να φτάνει στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα στις 15:45. Ο νεαρός μέσος αναμένεται να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί επίσημα. Σύμφωνα με την αρχική συμφωνία, ο Έλληνας χαφ θα τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου τον Ιανουάριο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ με 1-0 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, μίλησε για την εικόνα της ομάδας και αποθέωσε τον Ζαφείρη, τον οποίο χαρακτήρισε «top μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ». Παράλληλα αναφέρθηκε στις θέσεις των Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς, ενώ στάθηκε και στον Γιακουμάκη, υπογραμμίζοντας πως μπορεί να κάνει τη «βρώμικη δουλειά».

Αναλύοντας τη διαφορά της ομάδας σε σχέση με πέρσι, ο Λουτσέσκου τόνισε: «Είμαστε διαφορετικοί, στο πνεύμα, στη σκέψη. Βλέπω βελτίωση παιχνίδι με το παιχνίδι. Μου άρεσε η φρεσκάδα, η επιμονή, οι αντιδράσεις, η αυτοπεποίθηση. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε και να προχωράμε μπροστά. Ακόμα και το 1-0 σου δίνει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να λύσουμε το ζήτημα να σκοράρουμε περισσότερο, αλλιώς τα πράγματα γίνονται περίπλοκα».

Για την ΑΕΛ και τον τρόπο παιχνιδιού της, εξήγησε: «Η Ριέκα δεν θα παίξει τόσο αμυντικά. Αυτό εξαρτάται κι από μας, από το πόσο θα τους επιτρέψουμε να εκμεταλλευτούν τα κενά μας. Χρειάζεται υπομονή, καθαρό μυαλό και σκορ νωρίς για να έχουμε πλεονέκτημα. Μας έλειψαν παίκτες όπως ο Ντεσπόντοφ, ο Τάισον, ο Πέλκας με τους τραυματισμούς του. Δεν καταφέραμε να δώσουμε χρόνο σε παίκτες όπως ο Λόβρεν, ο Τέιλορ, ο Σάστρε. Θέλουμε όλους διαθέσιμους για να πετύχουμε πράγματα»».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Γιακουμάκη: «Του έδωσα 20 λεπτά και έδειξε ότι μπορεί να κρατήσει μπάλα και να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Είναι σημαντικά στοιχεία. Δεν λέω ότι όλα θα γίνουν γρήγορα και τέλεια, αλλά είναι θέμα χρόνου να αποκτήσει η ομάδα χημεία και συνδέσεις».

Σχετικά με την αλλαγή θέσης του Κωνσταντέλια και την άφιξη Ζαφείρη, τόνισε: «Ο Κωνσταντέλιας πήγε αριστερά γιατί έτσι ήταν η κατάσταση. Ο Λούκα μπορεί να παίξει και εκεί, αν και προτιμά το “10”. Μπορεί να αγωνιστεί καλύτερα για να προσαρμοστεί στις ανάγκες της ομάδας. Είμαι ο τελευταίος που έμαθα ότι θα έρθει ο Ζαφείρης, γιατί ήμουν συγκεντρωμένος στο ματς. Είναι σημαντική προσθήκη, μια top κίνηση και για το μάρκετινγκ. Στέλεχος της Εθνικής, νεαρός, δυναμικός, box to box, πολύ καλό προφίλ για την ομάδα».

Απαντώντας για τα γεμίσματα και τον τρόπο ανάπτυξης, σχολίασε: «Πρέπει να αναπτυχθούμε σωστά επιθετικά για να έχουμε αυτές τις σέντρες. Μετά είναι θέμα αυτοπεποίθησης και να φέρουμε πολλούς παίκτες στην περιοχή. Σε δύο-τρεις περιπτώσεις σκοράραμε από σέντρες που ήταν φανταστικές. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

Τέλος, για τις προσδοκίες του στο φετινό πρωτάθλημα, κατέληξε: «Περιμένω να βλέπω βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Να έχουμε δυνατή νοοτροπία, να παλεύουμε για κάθε μπάλα, να ξέρουμε να υποφέρουμε και να παίρνουμε τα αποτελέσματα ακόμα κι όταν δεν παίζουμε καλά. Το ποδόσφαιρο με δίδαξε ότι σε στιγμές που δεν αποδίδεις καλά, πρέπει να βρίσκεις τρόπο να κερδίζεις. Να παλεύουμε για το καλύτερο σε κάθε παιχνίδι».