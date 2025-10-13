Ισραήλ: Η τραγική λίστα με τις αυτοκτονίες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου – «Είμαι ζωντανός, αλλά μέσα μου είμαι νεκρός»

Ο επαναπατρισμός των 20 τελευταίων ζωντανών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς το Μαύρο Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου 2023 έφερε στο φως της δημοσιότητας εικόνες συγκίνησης και χαράς. Τα χαμόγελα και τα δάκρυα ευτυχίας των οικογενειών που έσφιξαν στην αγκαλιά τους τους δικούς τους ομήρους αποτελούν το τέλος σε μια ιστορία γεμάτη αγωνία, πόνο και αμφιβολία για δύο χρόνια.

Στον αντίποδα, εκτός από τον θάνατο που βρήκαν εκείνη την ημέρα 1.200 συνολικά άνθρωποι, υπάρχουν κι οι περιπτώσεις εκείνων που σχετίζονταν με την τραγωδία που συνέβη στο φεστιβάλ μουσικής Nova, έμμεσα ή άμεσα και δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν ποτέ όσα έζησαν οι ίδιοι ή συγγενείς τους που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη και αφαίρεσαν την ίδια τους τη ζωή.

Λίγα 24ωρα μετρά η είδηση ότι ο Ρόεϊ Σαλέβ, επιζών της 7ης Οκτωβρίου του 2023, που είδε την σύντροφό του Μάπαλ Άνταμ να πέφτει νεκρή από τα πυρά της παλαιστινιακής οργάνωσης, αυτοκτόνησε μη αντέχοντας πλέον το βάρος της απώλειάς της το βράδυ της Παρασκευής, δύο ημέρες μετά την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Σαλέβ βρέθηκε μέσα σε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο σε έξοδο αυτοκινητόδρομου κοντά στη Νετάνια. Η αστυνομία του Ισραήλ αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο Ισραηλινός είχε τραυματιστεί στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova κοντά στο Re’im, και οι φίλοι του είπαν ότι δεν συνήλθε ποτέ από το τραύμα ούτε από την απώλεια της συντρόφου του.

Λίγο πριν από το θάνατό του, ο Σαλέβ ανάρτησε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας: «Σας παρακαλώ, μη μου θυμώνετε. Κανείς δεν πρόκειται να με καταλάβει ποτέ κι ‘ αυτό είναι εντάξει γιατί όντως κανείς δεν μπορεί να με καταλάβει. Θέλω μόνο να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Είμαι ζωντανός, αλλά μέσα μου είμαι νεκρός», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ανήσυχοι φίλοι και μέλη της κοινότητας Nova ξεκίνησαν έρευνα αφού δεν ανταποκρίθηκε στις συνεχείς κλήσεις τους.

Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος τον έδειξαν σε ένα βενζινάδικο να γεμίζει ένα δοχείο με καύσιμα. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε φλεγόμενο και οι πυροσβέστες εν συνεχεία βρήκαν το πτώμα του μέσα στο όχημα. Κηρύχθηκε αμέσως νεκρός.

«Βαθύτατη θλίψη για τον πρόωρο θάνατό του»

Η κοινοτική οργάνωση Nova Tribe, η οποία εκπροσωπεί τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων της σφαγής στο φεστιβάλ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «σκύβει το κεφάλι, με τις καρδιές της να είναι σπαραγμένες σε κομμάτια, σε βαθύτατη θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Ρόεϊ Σαλέβ».

Ο Ρόεϊ «ήταν ένας από τους στυλοβάτες της κοινότητάς μας και ο θάνατός του είναι μια ακατανόητη απώλεια», αναφέρει η οργάνωση. «Ζητούμε να τον θυμόμαστε στις πιο όμορφες στιγμές του – τη θαρραλέα υποστήριξή του στην κοινότητα, την ηγετική του θέση ως αρχηγού της ομάδας μπάσκετ Nova Tribe και την αφοσίωσή του να βοηθάει τους φίλους του στις πιο δύσκολες στιγμές τους».

Η οργάνωση ζητεί επίσης να συνεχιστεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική επιβάρυνση των επιζώντων και των οικογενειών που πενθούν. «Έχουμε υπομείνει τόσο πολύ πόνο σε αυτά τα δύο χρόνια και θα υπομείνουμε και αυτή την αφάνταστη θλίψη μαζί. Πολλοί επιζώντες τραυμάτων συνεχίζουν να βιώνουν αφόρητες στιγμές από τις 7 Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και ευαισθησία στη συναισθηματική τους κατάσταση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι φίλοι που συμμετείχαν στην αναζήτηση του ΣShalev τον περιγράφουν ως ένα θερμό και αφοσιωμένο μέλος της κοινότητας Nova που «έδινε δύναμη σε όλους τους άλλους ενώ κουβαλούσε αθόρυβα τεράστιο πόνο».

Αυτοκτόνησε κι η μητέρα του

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δυο ημέρες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου είχε αυτοκτονήσει κι η μητέρα του Ρόεϊ που φέρεται να μην άντεξε την είδηση του θανάτου της συντρόφου του γιου της με την οποία είχαν πολύ στενή σχέση. Σημειώνεται ότι την 7η Οκτωβρίου είχε σκοτωθεί κι ένας φίλος του Ρόεϊ, ο Χίλι Σόλομον.

4 χιλιάδες διαλυμένες οικογένειες

Ο πατέρας του Σαλέβ δεν μασάει τα λόγια του και αναφέρεται στην ψυχολογική υποστήριξη που είναι απαραίτητη για όσους επέζησαν της επίθεσης, αλλά και για τις οικογένειες των θυμάτων. «Είναι 4.000 διαλυμένες οικογένειες, 4.000 επιζώντες που με κάποιο τρόπο προσκολλώνται στη ζωή – με θεραπεία, χωρίς θεραπεία, με υποστήριξη, χωρίς υποστήριξη – αλλά πορεύονται πλέον στη ζωή με μεγάλη δυσκολία», είπε.

Μιλώντας για τον αγώνα του γιου του μετά το τραυματικό γεγονός, ο πατέρας Σαλέβ είπε: «Πρώτα απ ‘όλα, δεν έλαβε αρκετή θεραπεία. Πιθανότατα δεν την ήθελε αρκετά. Αυτό το ζήτημα πρέπει να τεθεί υπόψη του κοινού, ειδικά η ευαισθητοποίηση ότι οι επιζώντες πρέπει να ενθαρρυνθούν να λάβουν θεραπεία. Πολλοί απλώς δεν θέλουν να λάβουν θεραπεία. Νομίζουν ότι είναι καλά, ότι θα το ξεπεράσουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δεν άντεξε τον θάνατο του παιδιού της

Μια άλλη αυτοκτονία που έγινε την περασμένη Πέμπτη, ήταν αυτή της Γελένα Γκίλερ, μητέρα της Σλάβα Γκίλερ, η οποία επίσης δολοφονήθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Ο θάνατός της ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά τη δεύτερη επέτειο της πιο αιματηρής ημέρας του Ισραήλ, όταν βρήκαν τον θάνατο 1.200 άνθρωποι, ενώ πολλά από τα θύματα φέρονται να υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, ενώ κάποια ακρωτηριάστηκαν φρικτά πριν δολοφονηθούν.

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αδελφό της Σλάβα, Άλεξ «Σάσα» Γκίλερ, περιέγραψε πώς η μητέρα τους, Γελένα, ήταν «συντετριμμένη από εκείνη την ημέρα».

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, η κατάστασή της ήταν σταθερή. Έπαιρνε τα φάρμακά της και ζούσε μια κανονική ρουτίνα. Αλλά η 7η Οκτωβρίου την διέλυσε εντελώς. Από τη δολοφονία της Σλάβα, δεν μπορούσε να αντέξει άλλο τον πόνο. Έφτασε σε ένα σημείο που δεν την αναγνώριζα. Πραγματικά έχασε την επαφή με την πραγματικότητα».

Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε στο JFeed ότι η συντετριμμένη μητέρα του νοσηλευόταν συνεχώς λόγω ψυχολογικής βλάβης, η οποία δεν βοηθήθηκε από τον εκτοπισμό της οικογένειάς τους από το σπίτι τους.

Τραγικές περιπτώσεις

Μια άλλη τραγική περίπτωση είναι κι αυτή της 22χρονης Σίρελ Γκολάν, η οποία είχε επιζήσει της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, όμως έπειτα από λίγο καιρό δεν άντεξε και αφαίρεσε την ζωή της. Η νεαρή κοπέλα είχε μεν γλιτώσει την ημέρα εκείνη από την επιχείρηση που πραγματοποίησε η Χαμάς, όμως δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το μετατραυματικό σοκ από όσα είδε και βίωσε εκείνο το Σάββατο, με αποτέλεσμα να αυτοκτονήσει την ημέρα των γενεθλίων της.

Μάλιστα, ήταν ο σύντροφός της εκείνος που την είχε βρει στον κήπο του σπιτιού της, ενώ η οικογένειά της είχε πει ότι για μέρες πριν το απονενοημένο διάβημα είχε αποτραβηχτεί και δεν ήθελε επικοινωνία με κανέναν.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο αδελφός της 22χρονης κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου και τις κρατικές υπηρεσίες της χώρας ότι δεν ενδιαφέρθηκαν για την ψυχική υγεία όσων επέζησαν από το Μαύρο Σάββατο, με αποτέλεσμα – όπως είπε – η αδελφή του να βυθίζεται μέρα με τη μέρα στο δικό της σκοτάδι.

«Αν το κράτος την είχε φροντίσει, τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί. Το κράτος του Ισραήλ σκότωσε την αδερφή μου δύο φορές. Μία φορά τον Οκτώβριο, ψυχικά, και μια δεύτερη φορά σήμερα, στα 22α γενέθλιά της, σωματικά», είχε δηλώσει τότε σε ισραηλινά ΜΜΕ.

Τον Φεβρουάριο, ο Βλάντισλαβ Μπόνγκαρτ, του οποίου η κόρη σκοτώθηκε στο φεστιβάλ, αυτοκτόνησε αφού δεν κατάφερε παρά την προσπάθειά του να αποδεχτεί την απώλειά της.

Η κόρη του Σοφία και ο παιδικός της φίλος Λίραζ Νισάν είχαν εξασφαλίσει εισιτήρια για τη συναυλία «την τελευταία στιγμή», σύμφωνα με τη μητέρα της Σοφίας, Άννα. Ο Λίραζ σκοτώθηκε όταν οι ένοπλοι πέταξαν χειροβομβίδες σε ένα καταφύγιο όπου κρυβόντουσαν.

Η Σοφία σκοτώθηκε επίσης καθώς έβγαινε από το καταφύγιο και προσπαθούσε να δραπετεύσει. Μετά τον θάνατό της, ο πατέρας της επισκεπτόταν τον τάφο της τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα για να τοποθετήσει κόκκινα τριαντάφυλλα.

Η σύζυγός του περιέγραψε πώς «είχε μείνει στο μυαλό του η σφαγή και ένιωθε βαριές ενοχές που δεν μπόρεσε να σώσει την κόρη του».

Δεν είναι όμως μόνο οι επιζώντες και οι οικογένειές τους που αγωνίστηκαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιθέσεων.

Τον περασμένο, ο έφεδρος επιλοχίας Άριελ Μέιρ Ταμάν, που αναγνώρισε πτώματα μετά τις επιθέσεις ενώ υπηρετούσε στο Στρατιωτικό Ραβινικό Συμβούλιο, βρέθηκε νεκρός σε μια περίπτωση που η αστυνομία χαρακτήρισε ως πιθανή αυτοκτονία.