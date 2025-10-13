Ισραήλ: Απελευθερώθηκε ο όμηρος που έσκαβε τον τάφο του – Εικόνες συγκίνησης από την επανένωση των επαναπατρισθέντων με τις οικογένειές τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΜΗΡΟΣ ΓΑΖΑ ΤΑΦΟΣ

Δύο χρόνια μετά το Μαύρο Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου 2023 οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που είχαν απαχθεί την ημέρα εκείνη από τη Χαμάς και τελικά κατάφεραν να επιβιώσουν επέστρεψαν στα εδάφη του Ισραήλ για να επανενωθούν με τις οικογένειες και τους κοντινούς τους ανθρώπους. Κάθε όμηρος φέρει και τη δική του ιστορία, με την περίπτωση του Εβιάταρ Νταβίντ να ξεχωρίζει.

Έφτασε στην Αίγυπτο ο Τραμπ – Αντίστροφη μέτρηση για την Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Νταβίντ, 25 χρονών σήμερα, είχε αιχμαλωτιστεί από την Παλαιστινιακή οργάνωση κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο φεστιβάλ Nova. Μάλιστα, φέρεται να είχε τραυματιστεί έπειτα από πυρά που δέχτηκε και να προσπάθησε να διαφύγει με το όχημά του, λίγο πριν τελικά συλληφθεί, μαζί με έναν πολύ καλό του φίλο, τον Γκι Γκιλμπόα Γκαλάλ.

Για πολύ μεγάλο διάστημα, οι δικοί του – όπως συνέβη και στις περιπτώσεις πολλών άλλων ομήρων – οι δικοί του αγνοούσαν οτιδήποτε είχε σχέση με την κατάσταση της υγείας του, καθώς ήταν ανοικτό ακόμα και το ενδεχόμενο να μην είναι πλέον ζωντανός.

Όμως, ξαφνικά μια αχτίδα φωτός φάνηκε στον σκοτεινό ορίζοντα, καθώς η οικογένειά του τον αναγνώρισε σε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε με τους ομήρους που ήταν ακόμα εν ζωή η Χαμάς στις αρχές του 2025, κατά τη διάρκεια της τριήμερης τότε εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όταν και απελευθερώθηκαν τρεις Ισραηλινοί όμηροι.

Σε αυτό, ο Νταβίντ φαινόταν σε άθλια κατάσταση, εξαθλιωμένος από τις κακουχίες και αποστεωμένος. Σχεδόν αγνώριστος έχοντας πλέον πυκνό μούσι που έκανε δύσκολο να γίνει αντιληπτός ακόμα και από πολύ κοντινούς του ανθρώπους, ο 25χρονος σήμερα Νταβίντ ήταν σκιά του εαυτού του.

Στο βίντεο φαινόταν να κινείται με δυσκολία μέσα στα τούνελ της Χαμάς, ημίγυμνός φορώντας μόνο μια βερμούδα να κινείται με δυσκολία, κρατώντας ένα μπουκάλι στα χέρια του και με ένα μικρό φτυάρι να αναγκάζεται από τους άνδρες της Χαμάς να σκάψει ο ίδιος τον τάφο του, ενώ κρατάει κάποιες σημειώσεις σε ένα χαρτί.

ΕΒΙΑΤΑΡ ΝΤΑΒΙΝΤ

Αυτό ήταν το τελευταίο σημάδι ζωής που έδωσε εμμέσως ο Νταβίντ με τις ελπίδες της οικογένειάς του να έχουν αναπτερωθεί εν μέρει γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ζωντανός.

Τελικά, ο Νταβίντ ήταν μεταξύ των 20 ομήρων που την 13η Οκτωβρίου 2025 επέστρεψαν στο σπίτι τους στο Ισραήλ, για να αγκαλιάσουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Το ακόμη πιο ευχάριστο είναι το γεγονός ότι μαζί με τον Νταβίντ το φως της ελευθερίας είδε και ο φίλος του Γκιλμπόα – Γκαλάλ. Συγκινητικές ήταν οι στιγμές της επανένωσής του με την οικογένειά του, καθώς είχε το κουράγιο αν και ταλαιπωρημένος να πάρει αγκαλιά την αδελφή του πετώντας την ψηλά στον αέρα, ενώ ο πατέρας του τον περίμενε τυλιγμένος με την ισραηλινή σημαία.

Παρόμοια περίπτωση ήταν κι αυτή του Ειτάν Μορ, τον οποίο περίμεναν οι γονείς του επίσης με ισραηλινές σημαίες. Τα δάκρυα συγκίνησης αλλά και τα χαμόγελα δεν μπορούσαν να κρυφτούν με τις στιγμές να είναι ιδιαίτερα συγκινητικές.

Αγκαλιές, δάκρυα χαράς και φωνές ανακούφισης γέμισαν τον αέρα της αίθουσας όπου οι συγγενείς υποδέχονταν τον δικό τους όμηρο.

Ανάμεσα σε αυτούς και η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ που ήταν εκεί για να υποδεχθεί τον γιο της, Μάταν. Η Εϊνάβ ήταν από τις μητέρες που πρωτοστάστησαν στον διαρκή αγώνα για επαναπατρισμό των ομήρων ακόμη και με επιθέσεις στον ίδιο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ , Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Διεξάγετε εκστρατεία εναντίον μου, εναντίον των οικογενειών των ομήρων, στραφήκατε εναντίον μας. Μας αποκαλείτε ‘προδότες’ όταν εσείς είστε ο προδότης, προδότης του λαού σας, των ψηφοφόρων σας, του κράτους του Ισραήλ», είχε ξεσπάσει από μικροφώνου η Εϊνάβ Ζαγκάουκερ, σε διαδήλωση κατά των χειρισμών του Νετανιάχου στο θέμα.

ΖΑΓΚΑΟΥΚΕΡ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΙΣΡΑΗΛ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων αντικαρκινικού φαρμάκου

OpenBusiness: Επιστολή του ΒΕΘ στον Τάκη Θεοδωρικάκο – Τι ζητεί

Αυτό το ελληνικό νησί είναι ο κορυφαίος προορισμός για φθινοπωρινές διακοπές των Ιταλών – Δείτε γιατί

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 13 δευτερόλεπτα;

Δείχνει ο χάρτης του Instagram την τοποθεσία σας; Πώς να το ελέγξετε και να το απενεργοποιήσετε άμεσα
περισσότερα
18:40 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: «Άρχισαν οι συνομιλίες για την δεύτερη φάση του Σχεδίου» – Έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου Αλ Σίσι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου ομολόγου του Άμπντελ Φάταχ α...
18:24 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ζελένσκι: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δίνει μια ελπίδα για την ειρήνη στην Ουκρανία»

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτίμησε σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός που ε...
17:57 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: Απείλησε να μην μεταβεί στην Αίγυπτο αν πάει ο Νετανιάχου – Έκανε κύκλους με το αεροπλάνο μέχρι να πάρει επιβεβαίωση – Τι λένε ισραηλινές πηγές

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατ...
17:47 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τέλος οι σφραγίδες στα διαβατήρια στα αεροδρόμια της ΕΕ – Πώς λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου «Entry/Exit System»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλάζει σελίδα στη διαχείριση των συνόρων της, καθώς εισάγει σταδιακά έ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης