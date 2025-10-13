Κώστας Χατζής: «Δεν πρόκειται να γίνω ποτέ κύκνος – Όλες τις μορφές του ρατσισμού τις έχω γευτεί»

Ο Κώστας Χατζής εδώ και περίπου επτά δεκαετίες μαγεύει το κοινό με τα τραγούδια του. Τον σπουδαίο τραγουδοποιό συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Δευτέρα (13/10) στο «Πρωινό». Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μίλησε και για την Μαρινέλλα, ενώ εξομολογήθηκε τον τίτλο που θα έβαζε στην ζωή του.

Σχετικά με την Μαρινέλλα, ο Κώστας Χατζής είπε ότι: «Η Μαρινέλλα είναι πολύ αγαπητή μου, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία, όλος ο κόσμος ξέρει πόσο σπουδαία είναι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Όταν αρρώστησε πήγα στο σπίτι της, αλλά μου είπε η κόρη της ότι δεν αφήνουν οι γιατροί για να μην συγκινείται. Τώρα όμως δεν είναι σε… Μακάρι να συνέλθει».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο αγαπημένος τραγουδοποιός ανέφερε πως: «Μου αρέσει να βγαίνω να τραγουδώ. Δεν βλέπω τον κόσμο αλλά τον νιώθω. Αν έβαζα ένα τίτλο στη ζωή μου, θα ήταν ότι “γεννήθηκα ως ασχημόπαπο, μεγάλωσα ως ασχημόπαπο, γερνάω ως ασχημόπαπο”. Δεν πρόκειται να γίνω ποτέ κύκνος. Όλες τις μορφές του ρατσισμού τις έχω γευτεί».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το Ηρώδειο, ο Κώστας Χατζής εξήγησε: «Μου είχαν απαγορεύσει το Ηρώδειο για πολλά χρόνια. Έπειτα από περίπου εξήντα εννέα χρόνια μου το έδωσαν».