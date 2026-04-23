Βίντεο-σοκ: Άνδρας εισέβαλε σε καφέ και μαχαίρωσε ανυποψίαστο πελάτη – Τον ακινητοποίησε το θύμα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε καφέ στο Μπόλτον της Βρετανίας, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον χώρο και επιτέθηκε με μαχαίρι σε ανυποψίαστο πελάτη, πριν συλληφθεί από την αστυνομία για διπλή επίθεση με μαχαίρι.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στο καφέ The Deli, στην οδό Tonge Moor Road.

Καρέ καρέ η επίθεση με μαχαίρι

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης, ένας άνδρας γύρω στα 50 με γυαλιά, να μπαίνει ήρεμα στο κατάστημα και να κατευθύνεται προς έναν πελάτη που έτρωγε.

Ξαφνικά, ο επιτιθέμενος τον μαχαιρώνει στο στήθος με μαχαίρι κουζίνας.

Το θύμα, αν και αιφνιδιασμένο, σηκώνεται και αντιδρά, χτυπώντας τον δράστη στο κεφάλι. Καθώς ο επιτιθέμενος παραπατά προς τον πάγκο, ένας υπάλληλος του καφέ καταφέρνει να του αρπάξει το μαχαίρι από τα χέρια.

Παρά τον τραυματισμό του, ο πελάτης εμποδίζει τον δράστη να διαφύγει, ενώ στη συνέχεια εκείνος κάθεται σε τραπέζι περιμένοντας την αστυνομία.

Η σύλληψη του δράστη

Λίγο αργότερα, τρία περιπολικά έφτασαν στο σημείο, γύρω στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα) της Τρίτης, εντοπίζοντας δύο άνδρες με τραύματα από μαχαίρι.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή τους, εκτιμάται ότι έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.

Ένας άνδρας γύρω στα 50 συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση και παραμένει υπό κράτηση για ανάκριση από τις αρχές.

Η διεύθυνση του καφέ ευχαρίστησε δημόσια τον πελάτη που αντέδρασε, μέσω ανάρτησης στο Facebook, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι θα τρώει δωρεάν για όλη του τη ζωή.