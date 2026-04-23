Βίντεο-σοκ: Άνδρας εισέβαλε σε καφέ και μαχαίρωσε ανυποψίαστο πελάτη – Τον ακινητοποίησε το θύμα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Βρετανία

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε καφέ στο Μπόλτον της Βρετανίας, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον χώρο και επιτέθηκε με μαχαίρι σε ανυποψίαστο πελάτη, πριν συλληφθεί από την αστυνομία για διπλή επίθεση με μαχαίρι.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στο καφέ The Deli, στην οδό Tonge Moor Road.

Καρέ καρέ η επίθεση με μαχαίρι

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης, ένας άνδρας γύρω στα 50 με γυαλιά, να μπαίνει ήρεμα στο κατάστημα και να κατευθύνεται προς έναν πελάτη που έτρωγε.

Ξαφνικά, ο επιτιθέμενος τον μαχαιρώνει στο στήθος με μαχαίρι κουζίνας.

Το θύμα, αν και αιφνιδιασμένο, σηκώνεται και αντιδρά, χτυπώντας τον δράστη στο κεφάλι. Καθώς ο επιτιθέμενος παραπατά προς τον πάγκο, ένας υπάλληλος του καφέ καταφέρνει να του αρπάξει το μαχαίρι από τα χέρια.

Παρά τον τραυματισμό του, ο πελάτης εμποδίζει τον δράστη να διαφύγει, ενώ στη συνέχεια εκείνος κάθεται σε τραπέζι περιμένοντας την αστυνομία.

Η σύλληψη του δράστη

Λίγο αργότερα, τρία περιπολικά έφτασαν στο σημείο, γύρω στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα) της Τρίτης, εντοπίζοντας δύο άνδρες με τραύματα από μαχαίρι.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή τους, εκτιμάται ότι έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.

Ένας άνδρας γύρω στα 50 συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση και παραμένει υπό κράτηση για ανάκριση από τις αρχές.

Η διεύθυνση του καφέ ευχαρίστησε δημόσια τον πελάτη που αντέδρασε, μέσω ανάρτησης στο Facebook, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι θα τρώει δωρεάν για όλη του τη ζωή.

Άνοια: Ριψοκίνδυνες αποφάσεις, απομόνωση και άλλα παράξενα συμπτώματα που συνδέονται με τη νόσο

ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού- Σε 15 ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent μετά τη δήλωση του Ιράν ότι δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του ...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε… ταμείο έως και αύριο

«Η άμμος χύνεται και εξαφανίζεται από κάτω σαν υποβρύχιος καταρράκτης» – Το απόκοσμο φαινόμενο που «καταπίνει» η άβυσσος

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου
περισσότερα
10:10 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Συναγερμός για τα «τρελά σκουλήκια» – Αναπαράγονται μόνα τους, καταστρέφουν το έδαφος και δεν εξολοθρεύονται

Ένας καταστροφικός και ταχύτατος εισβολέας εξαπλώνεται στις αυλές των ΗΠΑ και οι αρχές προειδο...
08:59 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Δανία: Μετωπική σύγκρουση τρένων βόρεια της Κοπεγχάγης – Αναφορές για τραυματίες

Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στη Δανία, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν στην περιο...
08:55 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Reuters: Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν 3 ιρανικά δεξαμενόπλοια στην Ασία – Ναυτικός αποκλεισμός «χωρίς σύνορα»

Σε μια νέα φάση κλιμάκωσης περνά ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με τις αμερ...
07:44 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

LIVE – 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης