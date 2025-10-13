Μεσσηνία: Νέα ντοκουμέντα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Οι φωτογραφίες, ο «συνεργός» και το μυστήριο με το κίνητρο

Νέα στοιχεία σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς τις έρευνές τους , για να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Παράλληλα, καινούριο οπτικό υλικό αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον δύο άτομα δείχνουν να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Συγκεκριμένα, σε φωτογραφίες-ντοκουμέντα που έφερε στην δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται ότι ο δράστης του φονικού δεν ήταν μόνος του ενώ κατευθυνόταν προς τον χώρο του εγκλήματος, καθώς στο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποίησε στην συνέχεια για να διαφύγει, επέβαινε και ένα δεύτερο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην θέση του οδηγού φέρεται να είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας και πίσω του είναι ένας άλλος άνθρωπος, ο ρόλος του οποίου ακόμα είναι άγνωστος.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φοράει τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση. Ενώ ο συνεπιβάτης φοράει μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι που προσομοιάζει με θήκη κιθάρας.

Δείτε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα:

Το συγκεκριμένο πλάνο έχει τραβηχτεί περίπου μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά πριν από το φονικό.

Άφησε το δεύτερο πρόσωπο λίγο πριν φθάσει στο κάμπινγκ

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, όταν οι δύο αναβάτες φθάνουν στο κάμπινγκ, τότε το σκούτερ σταματάει και ο πίσω επιβάτης κατεβαίνει και εισέρχεται στο χώρο του κάμπινγκ μόνο το πρόσωπο που έκανε την διπλή εκτέλεση.

Ο δράστης φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ξεκίνησε να πάει στο κάμπινγκ όχι από την Αθήνα, αλλά από την Μεσσήνη και έφυγε προς Πύλο.

«Από τα πρώτα 24ωρα οι αστυνομικοί αναζητούσαν την ύπαρξη δεύτερου ατόμου»

Στο ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργού στέκονται οι Αρχές καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έπειτα κι από τα νέα οπτικά ντοκουμέντα είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο.

«Ήδη από τα πρώτα 24ωρα οι αστυνομικοί αναζητούσαν την ύπαρξη δεύτερου ατόμου, καθώς υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ίσως ο δράστης δεν προσέγγισε μόνος του το κάμπινγκ, χωρίς ακόμη να έχει διαπιστωθεί» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Το σίγουρο είναι ότι αποχωρεί μόνος του ο δράστης από την περιοχή, με ένα λευκό δίκυκλο το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει ανευρεθεί, αναζητούν ακόμα την πορεία του και πού καταλήγει τελικά γιατί έχουν ακουστεί πολλά για περιοχή της Αττικής, για τη δυτική Αττική, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Προσπαθούν να διαπιστώσουν αν όντως παραμένει στο λεκανοπέδιο ή το διασχίζει και περνάει σε άλλη περιοχή», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε κάποια μαρτυρία από την περιοχή που να είδε γνωστό άτομο το οποίο κινήθηκε και αποχώρησε ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι σήμερα στα ίχνη. Μας έχει συνηθίσει το Ανθρωποκτονιών να εργάζεται αθόρυβα και να μας αιφνιδιάζει πολλές φορές και φυσικά να βρίσκεται ένα ή και περισσότερα βήματα πολύ πιο μπροστά και από εμένα και από εσάς. Θεωρώ ότι και τώρα έχουν συλλέξει ήδη αρκετά στοιχεία».

«Βλέπουμε έναν άνθρωπο που μπαίνει με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι σίγουρος ότι θα καταφέρει να βάλει τέλος στη ζωή των θυμάτων, κάτι το οποίο κατάφερε. Δεν γνωρίζουμε αν ήθελε να σκοτώσει και το τρίτο άτομο που βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ, φαίνεται ότι όντως όμως καταδίωξε και αυτόν. Φαίνεται σίγουρος ότι θα καταφέρει να έχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα, ίσως γνώριζε ή θα αναζητούσε απλώς τα θύματά του μέσα στον χώρο αυτόν», κατέληξε.

Στην ίδια κατεύθυνση είναι αρκετά σημαντική κι η μαρτυρία μιας γειτόνισσας. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα που -όπως λέει- είδε το συγκεκριμένο σκούτερ με δύο επιβάτες πάνω σε αυτό.

Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένη την παρουσία δεύτερου ατόμου, χωρίς όμως να καθορίζεται αν πρόκειται για τον ηθικό αυτουργό του διπλού φονικού, αλλά ένα βοηθητικό πρόσωπο.

Μυστήριο με το κίνητρο

Την ίδια ώρα άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αποκλείουν το ενδεχόμενο της διπλής δολοφονίας να είναι οικονομικό, περιγράφοντάς τον ως «έναν ισχυρογνώμονα άνθρωπο».

«Ήταν ένας άνθρωπος αυταρχικός, ήθελε να περνάει πάντα το δικό του εάν δεν συμφωνούσες μαζί του ήσουν από εκείνον τελειωμένος ως άνθρωπος. Δεν θα έλεγε ποτέ σε κανέναν “έλα κάτσε δίπλα μου”, δεν μίλαγε με κανέναν άνθρωπο…», αναφέρει συγγενής του 68χρονου που όπως λέει χαρακτηριστικά, το θύμα αν δεν είχε κάποιον ανάγκη δεν ασχολείτο μαζί του, ενώ άλλαζε τη διαθήκη του ανάλογα με τις… διαθέσεις του.

Στο κάδρο των ερευνών μπαίνει και μια αντιπαράθεση που φέρεται να είχε ο 68χρονος με έναν Γερμανό, με τον οποίο είχε παλαιότερα μια συναλλαγή για ένα οικόπεδο του οποίου η αξία ήταν πολύ μεγάλη. Σύμφωνα με το MEGA, ο λόγος ήταν ότι το οικόπεδο που πούλησε ο 68χρονος στον Γερμανό δεν είχε τελικά οικιστική αξία, καθώς ήταν εκτός σχεδίου.

Όταν ο αγοραστής ζήτησε τα λεφτά του πίσω από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο τελευταίος δεν επέστρεφε τα χρήματα και για αρκετές εβδομάδες υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση που μάλιστα συνοδευόταν από απειλές, που μάλιστα έχουν διατυπωθεί στον 68χρονο με ειδικό απεσταλμένο του Γερμανού πρόσωπο με πρόσωπο.

Oι αστυνομικοί έχουν βρει απειλητικά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο του θύματος, χωρίς όμως ο 68χρονος να έχει κάνει καταγγελία για αυτά. Τελικά, τα χρήματα δεν επιστράφηκαν στον αγοραστή.

«Δεν περιμένουμε να σκοτώσουμε τον Κ… για να ζήσουμε»

Τη δική της θέση για όσα έχουν συμβεί εκφράζει η μητέρα του 33χρονου ανιψιού που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 60χρονου επιστάτη του κάμπινγκ.

«Ό,τι είχα να πω, το είπα στην αστυνομία. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και εγώ και ο γιος μου. Η αλήθεια θα φανεί, όλοι ελπίζουμε να βρεθεί ο δράστης. Καλά τα πηγαίναμε, δεν είχαμε λόγους να σκοτωθούμε. Όπως τα πηγαίνουν όλες οι οικογένειες. Κανείς δεν είναι καλά, από εμάς από την οικογένεια κανείς δεν είναι καλά», δηλώνει αρχικά η μητέρα του 33χρονου ανιψιού και συνεχίζει:

«Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία, δίνουμε ό,τι ξέρουμε στην αστυνομία και θέλουμε η αστυνομία να βρει τον δράστη, να κάνει την δουλειά της. Μια οικογένεια ήμασταν. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, συνεργαζόμαστε με την αστυνομία. Θέλω η αστυνομία να μπορεί να κάνει ήσυχη την δουλειά της».

Παράλληλα, η μητέρα του ανιψιού και αυτόπτη μάρτυρα τονίζει: «Εγώ και ο γιος μου δόξα τω Θεώ, ο άντρας μου μας άφησε περιουσία, έχουμε να ζήσουμε. Αφήστε τον ανιψιό απ’ έξω, κοιτάτε και αλλού. Ο ανιψιός είχε να ζήσει. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, ο άντρας μου μας άφησε.

Το ότι ήταν μπροστά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν αναξιόπιστος. Ο ανιψιός ό,τι είχε να πει, το είπε στην αστυνομία.

Ο ανιψιός έχει περιουσία, κληρονομικά από τον πατέρα του, χώρια του θείου του. Εμείς έχουμε να ζούμε, δεν περιμένουμε να σκοτώσουμε τον Κ… για να ζήσουμε, εμείς έχουμε περιουσία. Δεν κρύβομαι, ξέρουν ποια είμαι».