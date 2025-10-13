Μεσσηνία: Φωτογραφίες δείχνουν τον δολοφόνο με το σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό – Επέβαινε και δεύτερο πρόσωπο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη της δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία. Παράλληλα νέα οπτικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν ότι τουλάχιστον δύο άτομα φαίνεται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Σε φωτογραφίες-ντοκουμέντα που έφερε στην δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται ότι ο δράστης του φονικού δεν ήταν μόνος του ενώ κατευθυνόταν προς τον χώρο του εγκλήματος, καθώς στο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποίησε στην συνέχεια για να διαφύγει, επέβαινε και ένα δεύτερο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην θέση του οδηγού φέρεται να είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας και πίσω του είναι ένας άλλος άνθρωπος, ο ρόλος του οποίου ακόμα είναι άγνωστος.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φοράει τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση. Ενώ ο συνεπιβάτης φοράει μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι που προσομοιάζει με θήκη κιθάρας.

Δείτε τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα:

Το συγκεκριμένο πλάνο έχει τραβηχτεί περίπου μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά πριν από το φονικό.

Άφησε το δεύτερο πρόσωπο λίγο πριν φθάσει στο κάμπινγκ

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, όταν οι δύο αναβάτες φθάνουν στο κάμπινγκ, τότε το σκούτερ σταματάει και ο πίσω επιβάτης κατεβαίνει και εισέρχεται στο χώρο του κάμπινγκ μόνο το πρόσωπο που έκανε την διπλή εκτέλεση.

Ο δράστης φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ξεκίνησε να πάει στο κάμπινγκ όχι από την Αθήνα, αλλά από την Μεσσήνη και έφυγε προς Πύλο.

Η διαδρομή για την άφιξη στο κάμπινγκ

