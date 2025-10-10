Μεσσηνία: Μέχρι την Αττική έφτασε ο δράστης του διπλού φονικού με το σκούτερ του – Οι ενδείξεις για εμπλοκή δεύτερου ατόμου και η διαθήκη του 68χρονου

Κοντά στη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού στην Φοινικούντα της Μεσσηνίας βρίσκονται οι αστυνομικοί. Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ανοίχτηκε η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, την οποία μάλιστα έγραψε μόλις 3 ημέρες πριν δολοφονηθεί.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι βασικοί ύποπτοι που υπάρχουν στο στόχαστρο των στελεχών του τμήματος Ανθρωποκτονιών, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Όπως φαίνεται, οι έρευνές τους όλη αυτή την εβδομάδα έχουν «αποδώσει καρπούς», καθώς απομένουν ελάχιστα δεδομένα, ώστε να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί το διπλό φονικό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει πως ο νεαρός με το σκούτερ, ο άνδρας που φαίνεται πως δολοφόνησε και τους δύο μέσα στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ, όχι μόνο έφυγε από την περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά έφτασε μέχρι την Αττική, καθώς τον έχουν καταγράψει κάμερες. Βλέποντας, δηλαδή, οι αστυνομικοί το βιντεοληπτικό υλικό, έχουν διαπιστώσει πως έχει καταγραφεί σε σημεία κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, μέχρι και την Αττική.

Μάλιστα, έχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι και ένα δεύτερο άτομο εμπλέκεται στην δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής αναγνώστηκε η διαθήκη του επιχειρηματία. Ο ίδιος αφήνει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του που ήταν και ο αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού. Παράλληλα, ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας αφήνει και στον επιστάτη, το δεύτερο θύμα της επίθεσης. Φαίνεται, πως οι δυο τους είχαν αποκτήσει εκτός από την επαγγελματική σχέση και πολύ στενούς δεσμούς φιλίας.

«Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου»

Η μυστική διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας – Περιφερειακή Έδρα Πύλου και φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή τρεις ημέρες πριν από την δολοφονία του 68χρονου, στις 5 Οκτωβρίου. Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε ότι συνέταξε την διαθήκη «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου», στοιχείο που δείχνει πως βρισκόταν σε φόβο ή ανησυχία για τη ζωή του.

Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι στην αρχή της διαθήκης, αναφέρει χαρακτηριστικά «γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου».

«Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός φοβόταν ότι κάτι θα συμβεί και μάλιστα πολύ άμεσα», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου, σύμφωνα με το Star και πρόσθεσε: «Πώς είναι δυνατόν όταν κραυγάζει ο κίνδυνος να μην παίρνεις τα απαραίτητα μέτρα να προφυλαχθείς; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί».

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της, καθώς ο 68χρονος με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη. Οι αστυνομικοί αναμένεται να συγκρίνουν τις δύο διαθήκες.

Μάρτυρας που έχει καταθέσει στην αστυνομία και φέρεται να ήταν και μάρτυρας στη σύνταξη της διαθήκης, φέρεται να είπε πως ο 68χρονος του είχε πει «νομίζω ότι έκανα το σωστό».

«Μπορεί να μας εκπλήξει ο δράστης»

Όπως αποκάλυψε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, η αστυνομία έχει στοιχεία και κινείται μεθοδικά για τη σύλληψη του δράστη.

«Το Ανθρωποκτονιών έχει καταφέρει να μας εκπλήσσει κάθε φορά, να λειτουργεί αθόρυβα και στο τέλος να φτάνει στην εξιχνίαση. Σε αυτήν την υπόθεση θα έχουμε πάλι την ίδια πορεία θεωρώ», είπε και συνέχισε: «Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Κάνουν σταθερά βήματα οι αστυνομικοί, έχουν στοιχεία. Προφανώς και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ταυτοποίηση του δράστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην έρευνα».

Η ίδια μάλιστα μίλησε για «προσωπικό κίνητρο» πίσω από τη δολοφονία. «Από την στιγμή που δεν έχουν απασχολήσει κανένας από τους δύο την Αστυνομία ποτέ και τη Δικαιοσύνη, κινούνται προς κάποιο προσωπικό κίνητρο», είπε.