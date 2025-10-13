Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης μεταφράζει κείμενο στη νοηματική γλώσσα

Ενώ ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και μετασχηματίζοντας ολόκληρες βιομηχανίες, όλο και περισσότεροι ερευνητές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη χρήση της τεχνολογίας αυτής για κοινωνικό όφελος. Μεταξύ αυτών είναι ο Σου Τζιονγκλονγκ, αναπληρωτής κοσμήτορας της Σχολής Τεχνητής Νοημοσύνης και Προηγμένης Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Xian Jiaotong-Liverpool, ο οποίος μελετά πώς η τεχνολογία μπορεί να μειώσει τις διακρίσεις, να παρέχει συναισθηματική υποστήριξη και να επιταχύνει τις ιατρικές διαγνώσεις.

Μαζί με τους φοιτητές του, ίδρυσε μια νεοσύστατη εταιρεία με το όνομα Limitless Mind, η οποία ανέπτυξε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που μεταφράζει γραπτό κείμενο προς και από τη νοηματική γλώσσα ένα εργαλείο σχεδιασμένο να γεφυρώνει τα επικοινωνιακά κενά και να προάγει την ένταξη των ατόμων με προβλήματα ακοής.

«Έξυπνα» γυαλιά και avatar ζωντανεύουν τη νοηματική γλώσσα

Το ελαφρύ μοντέλο ΤΝ που ανέπτυξε η ομάδα του μπορεί να λειτουργήσει σε κινητές συσκευές ή να ενσωματωθεί σε «έξυπνα» γυαλιά, όπου εικονικά avatars μεταφράζουν ομιλία στη νοηματική γλώσσα ή εμφανίζουν κείμενο σε πραγματικό χρόνο για ευκολότερη επικοινωνία. Οι ερευνητές συζητούν ήδη με τοπικές αρχές και βιομηχανικά πάρκα, με στόχο την υποστήριξη και εμπορική αξιοποίηση του έργου. Ο Σου τόνισε ότι ο στόχος τους ξεπερνά την απλή καινοτομία — επιδιώκουν να δημιουργήσουν τεχνολογίες που καλύπτουν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Με εργαλεία όπως αυτά, πρόσθεσε, οι φοιτητές με αναπηρίες θα μπορούσαν να μάθουν πιο αποτελεσματικά, οι ασθενείς θα επικοινωνούσαν ευκολότερα με τους γιατρούς και οι διακρίσεις στον χώρο εργασίας θα μειώνονταν σημαντικά.

Νέα γενιά βοηθητικών τεχνολογιών

Ο Σου και οι φοιτητές του διερευνούν πλέον μια νέα γενιά υποστηρικτικών τεχνολογιών, όπως πλατφόρμες που μεταφράζουν τις κινήσεις των χειλιών σε κείμενο και διεπαφές εγκέφαλου-υπολογιστή που μπορούν να μετατρέψουν εγκεφαλικά κύματα σε γραπτή γλώσσα καινοτομίες που ενδέχεται μελλοντικά να βελτιώσουν την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες.

Η ανάγκη για τέτοιες έρευνες αυξάνεται μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Chinese Medical Journal τον Ιανουάριο προβλέπει ότι έως το 2060, περισσότεροι από 240 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα θα εμφανίσουν μερική έως πλήρη απώλεια ακοής, σχεδόν διπλάσιοι από τους αντίστοιχους αριθμούς του 2015. Ο Σου σημείωσε ότι η εκπαίδευσή του στα μαθηματικά, τη στατιστική και τη μηχανική, του έδωσε τη βάση για να αντιμετωπίσει τις σύνθετες προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης- από την ανάλυση δεδομένων μέχρι την αναγνώριση προτύπων και τη μοντελοποίηση.

Χρήση Big Data στην υγεία

Η ερευνητική ομάδα συνεργάζεται με την εταιρεία Mind with Heart Robotics, με έδρα το Σενζέν, η οποία δημιουργεί ηλεκτρονικά κατοικίδια και ανθρωποειδή ρομπότ που δρουν ως συναισθηματικοί σύντροφοι και ψυχολογικοί βοηθοί. Αυτά τα ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν παιδιά με αυτισμό που δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Μέσω μηχανικής μάθησης, αναλύουν τις εκφράσεις του προσώπου και ταξινομούν τα συναισθήματα σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους φροντιστές να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά.

Ο Κινέζος επιστήμονας πρόσθεσε ότι η έρευνά του επεκτείνεται και στην ιατρική απεικόνιση, όπου μοντέλα ΤΝ εκπαιδεύονται σε τεράστια σύνολα δεδομένων για να εντοπίζουν λεπτά συμπτώματα, όπως πρήξιμο, οίδημα ή αλλαγές στο χρώμα του προσώπου, που μπορεί να υποδηλώνουν ασθένεια.

ΠΗΓΗ: Interesting Engineering / ΕΡΤ