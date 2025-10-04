OpenAI: Έρχονται έλεγχοι για την προστασία των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων στη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Η δημιουργός του ChatGPT, OpenAI θα εισάγει σύντομα ελέγχους επιτρέποντας στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να προσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους, οι χαρακτήρες τους θα χρησιμοποιούνται στο εργαλείο παραγωγής βίντεο τεχνητής νοημοσύνης Sora, ενώ προγραμματίζει να μοιράζεται τα έσοδα με όσους δημιουργούς θα επιτρέψουν μία τέτοια χρήση.

ΗΠΑ: Η OpenAI θα ενσωματώσει εργαλείο γονικού ελέγχου στο ChatGPT μετά την αυτοκτονία ανήλικου

Η αναφερόμενη εταιρία τεχνητής νοημοσύνης θα δώσει στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων «πιο λεπτομερή έλεγχο σχετικά με την παραγωγή χαρακτήρων», ανέφερε την Παρασκευή ο εκτελεστικός διευθυντής της, Σαμ Άλτμαν σε μία ανάρτηση στο προσωπικό του ιστολόγιο.

Σύμφωνα με τον Άλτμαν οι επιλογές για τους ιδιοκτήτες πνευματικών δικαιωμάτων όπως τα τηλεοπτικά στούντιο και τα στούντιο παραγωγής ταινιών θα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα απαγόρευσης της χρήσης αυτών των χαρακτήρων.

Οι εξονυχιστικοί έλεγχοι αυξάνονται σχετικά με την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τις επιπτώσεις στα πνευματικά δικαιώματα, καθώς οι εταιρίες διερευνούν τους πιθανούς τρόπους ισορροπίας μεταξύ της καινοτομίας και της δίκαιης αποζημίωσης των δημιουργών.

