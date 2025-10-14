Ληστεία στην Αρκαδία: Ανάγκασαν ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων να τους οδηγήσει σπίτι του και του άρπαξαν 200.000 ευρώ

Στιγμές αγωνίας έζησε ένας 58χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Αρκαδία, όταν πέντε ληστές, με καλυμμένα πρόσωπα και την απειλή όπλου, τον απήγαγαν από το βενζινάδικο που διατηρεί στην περιοχή Κοκλαμά Γορτυνίας. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι αργά το βράδυ της Κυριακής (12.10.2025), περιμένοντάς τον τη στιγμή που έκλεινε το πρατήριο.

Μόλις ο 58χρονος επιχειρηματίας βγήκε από το κατάστημα, οι ληστές τον ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού και τον ανάγκασαν να τους ακολουθήσει μέχρι το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση. Εκεί, αφού τον έδεσαν σε μία καρέκλα, χρησιμοποίησαν τροχό για να παραβιάσουν το χρηματοκιβώτιο, στο οποίο υπήρχαν περίπου 200.000 ευρώ.

Οι κακοποιοί παρέμειναν στο σπίτι για περίπου μιάμιση ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας, τις κάμερες και το καταγραφικό, ενώ φρόντισαν να μην αφήσουν πίσω τους δακτυλικά αποτυπώματα. Μετά τη διαφυγή τους, ο πρατηριούχος κατάφερε να λυθεί και ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικές αρχές της Ασφάλειας Τρίπολης έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με τις έρευνες να συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας.