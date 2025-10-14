Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Κάποιοι δεν χαίρονται με την επιτυχία μου – Θα ήθελα να κλείσω την καριέρα μου σε μία ελληνική ομάδα» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στο «The 2Night Show» και άνοιξε την καρδιά του για τη ζωή, το μπάσκετ, την οικογένεια και το μέλλον του. Ο Greek Freak εμφανίστηκε πιο ώριμος και προσγειωμένος από ποτέ, τονίζοντας τη σημασία της οικογένειας, της πίστης και της ταπεινότητας, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ξανά στην Ελλάδα πριν αποσυρθεί.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, απαντώντας στις φήμες περί αποχώρησής του από την ομάδα, εξήγησε πως ζει στο παρόν και έχει ως μοναδικό του στόχο ένα ακόμη πρωτάθλημα. Όπως είπε, «ζω το τώρα και θέλω να ξανακερδίσω το πρωτάθλημα με τους Μπακς». Παράλληλα, αποκάλυψε πως θα ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του και να ολοκληρώσει την καριέρα του σε ελληνική ομάδα.

Μιλώντας για τα πρώτα του χρόνια και την οικογένειά του, συγκίνησε: «Με τη μητέρα και τα αδέρφια μου πουλούσαμε πράγματα σε χωριά. Ο πατέρας μου οδηγούσε σιγά για να προλάβουμε να σε δούμε στην τηλεόραση, κύριε Γρηγόρη. Απλώς ήμουν καλός στο μπάσκετ, αλλά πάνω απ’ όλα ήθελα να στηρίξω την οικογένειά μου. Η οικογένεια είναι πάντα πρώτη. Πιστεύω στον Θεό, κάθε μέρα η μητέρα μου με παίρνει τηλέφωνο και προσεύχεται».

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, εξήγησε γιατί αποφεύγει τις πολλές εμφανίσεις και συνεντεύξεις: «Καταλαβαίνουν τι άνθρωπος είμαι. Προσπαθώ όταν έχω ελεύθερο χρόνο να τον περνάω με τα παιδιά μου. Το καλοκαίρι παίζω με την Εθνική».

Ο Γιάννης αποκάλυψε ότι κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια, κάτι που ανησυχεί τη σύζυγό του. «Δεν έχω ασφάλεια μαζί μου, αλλά αρχίζω να το σκέφτομαι. Μου το λέει η γυναίκα μου. Κάποιες φορές ζητάω από τον κόσμο να με σεβαστεί. Άλλοι το καταλαβαίνουν, άλλοι παρεξηγούνται. Από χθες μέχρι σήμερα, ήρθαν πολλοί και με αγκάλιασαν. Αυτό δεν αγοράζεται. Μια κυρία μου είπε “μπορώ να σου δώσω μια αγκαλιά;”. Αυτά είναι που μένουν».

Για τα αρνητικά σχόλια και τον ρατσισμό που έχει βιώσει, ο Γιάννης ήταν ειλικρινής: «Υπήρχαν φορές που εκνευριζόμουν. Κάποιοι δεν χαίρονται με την επιτυχία μου, αλλά δεν μπορείς να συγκεντρώνεσαι σε εκείνους. Εγώ εστιάζω σε όσους χαίρονται μαζί μου. Είναι πολλοί και αυτό με κρατάει».

Μιλώντας για τη ζωή του στις ΗΠΑ, σημείωσε: «Είμαι αγαπητός εκεί. Είμαι 2.10, δε νομίζω να έρθει κάποιος να μου κάνει κάτι (γέλια). Όταν ήμουν στην Ελλάδα, δεν έτρωγα σωστά. Στην Αμερική υπάρχει οργάνωση, οι ομάδες σου προσφέρουν τα πάντα. Παλιά υπήρχε διαφορά ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους παίκτες, τώρα όχι. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι οι καλύτεροι στον κόσμο».

Για τον μάνατζέρ του, τον οποίο κρατά χρόνια στο πλευρό του, είπε: «Τον κράτησα, όπως είδατε και στο “Rise”. Ο Γιώργος με ήξερε από μικρό. Ήρθε σε αγώνα, με είδε και με βοήθησε όταν είχαμε προβλήματα. Μου έβαλε λεφτά στο τραπέζι όταν δεν είχα τίποτα. Δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη σε αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι πιστός».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε με αγάπη στους Μπακς: «Τους χρωστάω τα πάντα. Μου άλλαξαν τη ζωή και της οικογένειάς μου. Έφερα πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια. Θέλω κι άλλο δαχτυλίδι. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά τώρα ζω το παρόν. Θεός, οικογένεια, Εθνική, μπάσκετ, Μιλγουόκι. Αυτή είναι η σειρά μου».

Για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Μαράια, αποκάλυψε πως την είδε για πρώτη φορά στο Λας Βέγκας, όπου εργαζόταν στο NBA. «Πέρασε από μπροστά μου και είπα “αυτή θα είναι η γυναίκα μου”. Μου θύμισε τη μητέρα μου. Της μίλησα, αλλά μου έριξε χυλόπιτα. Ένα χρόνο μετά μου έστειλε μήνυμα και από τότε είμαστε μαζί. Τη συμπάθησε και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Αν η μητέρα μου είχε πει “δεν μου αρέσει”, δε θα συνέχιζα. Είναι η γυναίκα της ζωής μου. Μου έχει δώσει τα παιδιά μου και αν μας έχει καλά ο Θεός, μπορεί να πάμε για πέμπτο».

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, είπε με συγκίνηση: «Αν δεν ήταν η Μαράια, δε θα ήμουν αυτός που είμαι. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε οικογένεια. Και αυτό με κάνει να την αγαπώ ακόμα περισσότερο».

Όσο για το αν θα παίξει ξανά στην Ελλάδα, ξεκαθάρισε: «Είμαι 30 χρονών και μπορώ να παίξω στο NBA μέχρι τα 36-38. Θα ήθελα να κλείσω την καριέρα μου σε ελληνική ομάδα. Δεν θέλω να ζήσω μόνιμα στην Αμερική. Θέλω να επιστρέψω στην πατρίδα μου. Είτε λέγεται Φιλαθλητικός είτε Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, δε με νοιάζει. Θα μπορούσα σίγουρα να το κάνω».

Τέλος, μίλησε και για το ενδεχόμενο να γίνει προπονητής μετά την καριέρα του: «Πρέπει να σ’ αρέσει η προπονητική για να την ακολουθήσεις. Υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι. Ο Σπανούλης και ο Διαμαντίδης είναι από τους καλύτερους όλων των εποχών. Ο δεύτερος διάλεξε την οικογένειά του. Κι εγώ, αν έχω χάσει τόσα χρόνια με τους δικούς μου, μπορεί να αποφασίσω το ίδιο».

Δείτε όλη την συνέντευξη