«Επιτέλους, έχουμε ειρήνη»: Στο Σαρμ ελ Σέιχ σφραγίστηκε το τέλος του πολέμου στη Γάζα – Επέστρεψαν στα σπίτια τους Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα, και ξαναέσμιξαν με τις οικογένειές τους σε πανηγυρικές σκηνές, καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στην Αίγυπτο για να συζητήσουν το μέλλον της Γάζας και τις επόμενες φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, η Χαμάς και οι σύμμαχοί της δεν κρατούν ζωντανούς ομήρους στη Γάζα. Η Χαμάς αφού ολοκλήρωσε την απευλευθέρωση των ζωντανών ομήρων, επέστρεψε και τις σορούς 4 νεκρών, ενέργεια που όταν έγινε γνωστή προκάλεσε την οργή των οικογενειών των ομήρων. Ζήτησαν άμεση δράση του Στρατού ώστε η Χαμάς να εκπληρώσει τους όρους της συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή και των 28 νεκρών ομήρων, εντός 72 ωρών από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητα των λειψάνων που επιστράφηκαν. Οι σοροί 28 ομήρων κρατούνταν στη Γάζα, ένας από αυτούς από πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Εν τω μεταξύ, 1.718 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που κρατούνταν στο Ισραήλ χωρίς κατηγορίες απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα και επέστρεψαν στη Γάζα. Το Ισραήλ απελευθέρωσε επίσης 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές. Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν πίσω στη Γάζα με λεωφορεία, όπου τους υποδέχτηκε πλήθος κόσμου στο νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα του θύλακα. Οι στιγμές ήταν επίσης συγκινητικές.

Ορισμένοι από τους απελευθερωθέντες κρατούμενους μεταφέρθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου επίσης έπεσαν στις αγκαλιές συγγενών και φίλων όταν βγήκαν από τα λεωφορεία στη Ραμάλα.

Μιλώντας στη Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο «μακρύς και οδυνηρός εφιάλτης επιτέλους τελείωσε».

“Αυτή είναι μια ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής”, δήλωσε ο Τραμπ στους Ισραηλινούς βουλευτές, αφού νωρίτερα είχε προβάλει την πεποίθηση ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα ισχύσει και ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει. Την ομιλία του διέκοψε αριστερός βουλευτής, τον οποίον η ασφάλεια έβγαλε από την αίθουσα.

«Το Ισραήλ, με τη βοήθειά μας, έχει κερδίσει ό,τι μπορεί με τη δύναμη των όπλων. Κερδίσατε”, είπε ο Τραμπ. “Τώρα ήρθε η ώρα να μεταφράσουμε αυτές τις νίκες κατά των τρομοκρατών στο πεδίο της μάχης στο απόλυτο βραβείο της ειρήνης και της ευημερίας για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Είναι καιρός να μπορέσετε να απολαύσετε τους καρπούς της δουλειάς σας”.

Η Σύνοδος στην Αίγυπτο

Ο Τραμπ ταξίδεψε στην Αίγυπτο όπου συναντήθηκε με άλλους παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών του Κατάρ, της Ιορδανίας, της Παλαιστινιακής Αρχής, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι παγκόσμιοι ηγέτες συμμετείχαν στην τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ειρήνης για την κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι προσκλήθηκε αλλά δεν παρέστη. Αρχικώς είχε δεχτεί την πρόσκληση αλλά μετά επικαλέστηκε μία εβραϊκή αργία και υπαναχώρησε. Τα ΜΜΕ έγραψαν ότι η υπαναχώρηση οφείλεται σε εκβιασμό του Ερντογάν ο οποίος απαίτησε να μην είναι παρών ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Σαρμ Ελ Σεΐχ. Το Ισραήλ σημείωσε ότι η υπαναχώρηση Νετανιάχου έγινε πολύ πριν το αεροπλάνο του Ερντογάν κάνει κύκλους πάνω από την Αίγυπτο, μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι δεν θα είναι παρών στην υπογραφή της συμφωνία ο Νετανιάχου.

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός 20 σημείων για το οποίο μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία και το οποίο υπεγράφη έχει ακόμη πολλά άλυτα ζητήματα και λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι για τις ΗΠΑ έχει ήδη αρχίσει η διαπραγμάτευση της δεύτερης φάσης του σχεδίου.

Τα σημεία αυτά περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνηθεί η σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποχώρηση του Ισραήλ από την Λωρίδα.

Η πλήρης απόσυρση του ισραηλινού στρατού εξαρτάται από τον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με τη συμφωνία. Αυτό αφήνει κάποια περιθώρια στον Νετανιάχου να πει ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει την ελευθερία να συνεχίσει τις μάχες, στο μέτρο πουν η Χαμάς δεν αφοπλίζεται.

Τραμπ: «Επιτέλους, έχουμε ειρήνη – Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση της Γάζας»

«Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση» της Γάζας δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας «υπέροχη» τη σημερινή ημέρα για τη Μέση Ανατολή, στη Σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο και όπου οι διεθνείς διαμεσολαβητές υπέγραψαν μια διακήρυξη για το τέλος του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι στο εξής στη Μέση Ανατολή θα βασιλεύει «η ειρήνη». «Καταφέραμε μαζί αυτό που όλος ο κόσμος νόμιζε αδύνατον. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε.