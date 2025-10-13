Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε τις σωρούς 4 νεκρών Ισραηλινών ομήρων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε σήμερα 1.968 Παλαιστίνιους κρατουμένους, σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των τελευταίων 20 εν ζωή ομήρων που κρατούνταν ως χθες Κυριακή, από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία προχώρησε στην απελευθέρωση των φυλακισμένων τρομοκρατών, με βάση τη συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων» στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Ισραηλινού κράτους.

Συνολικά «1.968 τρομοκράτες αποφυλακίστηκαν από τη (στρατιωτική) φυλακή του Οφέρ» που βρίσκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και από τη φυλακή του Κτζιότ, στο νότιο Ισραήλ, αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε πως παρέλαβε τα λείψανα δύο ομήρων από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, στην οποία η Χαμάς παρέδωσε στην συνέχεια άλλες δύο σορούς.

Τέσσερα φέρετρα νεκρών ομήρων έφτασαν τελικώς στο Ισραήλ . Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι θα μεταφερθούν στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής “για διαδικασίες ταυτοποίησης”. Αντίστοιχη ανακοίνωση ότι τα φέρετρα πέρασαν σε ισραηλινό έδαφος έκαναν από κοινού οι IDF και η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet.

Οι σοροί μεταφέρονται στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής όπου “θα πραγματοποιηθούν διαδικασίες ταυτοποίησης” ανέφερε η δεύτερη ανακοίνωση, η οποία δεν αναφέρει τα ονόματα των νεκρών αλλά ζητεί από το κοινό “να ενεργήσει με ευαισθησία και να περιμένει την επίσημη ταυτοποίηση”.

Νωρίτερα η Χαμάς κατονόμασε τέσσερις ομήρους, οι σοροί των οποίων, όπως είπε, θα απελευθερωθούν σήμερα.

Σε ανακοίνωσή της, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού επιβεβαίωσε το ρόλο της στη διευκόλυνση της επιστροφής των ζωντανών ομήρων στο Ισραήλ και των Παλαιστινίων κρατουμένων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

“Η ΔΕΕΣ μετέφερε επίσης τα λείψανα τεσσάρων νεκρών ομήρων στις ισραηλινές αρχές”, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία συνεχίζει με έκκληση “για τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας ώστε να επιτραπεί σε περισσότερες οικογένειες να παραλάβουν τους αγαπημένους τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πριν τα φέρετρα περάσουν στο Ισραήλ από τη Γάζα, “οι στρατιώτες των IDF θα τα ντύσουν με ισραηλινές σημαίες, θα χαιρετίσουν και θα απαγγείλουν ένα κεφάλαιο από το βιβλίο των Ψαλμών” στη μνήμη των ομήρων.

Η Χαμάς χαιρέτισε απόψε την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστίνιων κρατουμένων. «Η απελευθέρωση των κρατουμένων αποτελεί εθνικό επίτευγμα και σημαντικό ορόσημο στον αγώνα μας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισλαμιστικό κίνημα.

Οι 1.968 κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία προέβλεπε ανταλλαγή των ομήρων που παρέμεναν στη Λωρίδα της Γάζας με 250 ισοβίτες και περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που είχαν συλληφθεί μετά την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα υποστήριξε την Δευτέρα ότι τα πτώματα 60 Παλαιστινίων ανασύρθηκαν κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τις τελευταίες 24 ώρες.

Αυτό ανεβάζει τον αριθμό των ανασυρμένων πτωμάτων σε 200, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και τα ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν από ορισμένα τμήματα της Γάζας.

Το υπουργείο της Χαμάς λέει ότι πολλοί νεκροί βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια, ιδίως σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες για τους διασώστες, σε πρώτη φάση.