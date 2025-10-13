NBA: Στους Μιλγουόκι Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μιλγουόκι Μπακς, Άλεξ Αντετοκούνμπο
πηγή: ESPN

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψαν συμβόλαιο two-way με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της οικογένειας και μάνατζερ της Octagon, Άλεξ Σαρατσής, στο ESPN.

Ο Άλεξ θα πλαισιώσει τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς του, Γιάννη και Θανάση, στο ρόστερ των «Ελαφιών», σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην Ιστορία του NBA που τρία αδέλφια βρίσκονται ταυτόχρονα και δεσμεύονται με συμβόλαιο με την ίδια ομάδα.

Η εφετινή αγωνιστική περίοδος βρήκε τον 24χρονο φόργουορντ να κάνει προετοιμασία με τον Άρη, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε για να επιστρέψει στις ΗΠΑ και στους Μπακς, στους οποίους είχε θητεύσει από το 2022 έως το 2024, όντας μέλος της θυγατρικής τους ομάδας στη G-League, των Ουισκόνσιν Χερντ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΑΕΕ: Αυξάνεται η ασφάλιση οχημάτων με κάλυψη για τους κινδύνους δασικής πυρκαγιάς και πλημμύρας

Πιερρακάκης: Ανάπτυξη με δημοσιονομική σταθερότητα για ισχυρή κοινωνία

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Οικογένεια βρήκε σπάνιο καφέ διαμάντι 2,79 καρατίων σε Εθνικό Πάρκο – Το όνομα που του δόθηκε
περισσότερα
01:30 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εθνική Ελλάδας: Τετ α τετ του Μάκη Γκαγκάτση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Δεν τίθεται θέμα παραίτησης

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είχε σύντομη συνάντηση με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβά...
01:15 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εθνική Ομάδα: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης – Ψήφο εμπιστοσύνης από τον Μάκη Γκαγκάτση στον Σέρβο τεχνικό

Μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου από τη Δανία, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκα...
00:33 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου: Οριστικά εκτός Μουντιάλ η Ελλάδα – Απίθανο να «σωθεί» μέσω του Nations League – Η βαθμολογία και οι επόμενες αγωνιστικές

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα ολοκληρώσει τον Νοέμβριο την πορεία της στα προκριματικά του Μου...
23:40 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Δανία – Ελλάδα 3-1: Μουντιάλ… τέλος για την Εθνική

Ακόμα έναν οδυνηρό αποκλεισμό από μεγάλη διοργάνωση γνώρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών. Το αν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης