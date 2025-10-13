Παναθηναϊκός: Κάταγμα υπέστη ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στο ΣΕΦ – Χάνει τα παιχνίδια με Βιλερμπάν και Εφές

Σοβαρός αποδείχτηκε ο τραυματισμός του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, στο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ, όπου ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 90-86 από τον Ολυμπιακό, για την 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, την Κυριακή (12/10). Ο Έλληνας διεθνής σέντερ τραυματίστηκε στο δάχτυλο λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου. Μάλιστα, ο Αταμάν υποχρεώθηκε να τον αντικαταστήσει στα 23΄΄ πριν λήξει το πρώτο δεκάλεπτο με τον Ερνανγκόμεθ, καθώς ο Σαμοντούροβ έδειξε ότι πονούσε στο μεσαίο δάχτυλο.

Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, τ’ αποτελέσματα έδειξαν πως υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός, καθώς και θλαστικό τραύμα. Του τοποθετήθηκε νάρθηκας και δεν υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν για τα δύο ματς της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της Euroleague, με τη Βιλερμπάν εντός (15/10) και με την Αναντολού Εφές εκτός (17/10).

Αντίθετα, αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση η «καλαθομηχανή» του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός εμφάνισε αιμάτωμα στο γόνατο, μετά από σύγκρουση στην προπόνηση με συμπαίκτη του, στο ίδιο σημείο που είχε τραυματιστεί στον αγώνα με την Μπασκόνια, για την 3η αγωνιστική. Ως εκ τούτου, δεν αγωνίστηκε απέναντι στον Ολυμπιακό. Όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει απέναντι στη Βιλερμπάν την Τετάρτη (15/10)… εκτός κι αν ο Εργκίν Αταμάν κρίνει πως θα είναι καλύτερα να μην το πιέσει και να μπει πανέτοιμος απέναντι στην Αναντολού Εφές την Παρασκευή (17/10).

