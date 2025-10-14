ΛΔ Κονγκό: Νέα σφαγή αμάχων από αντάρτες της οργάνωσης ADF – Τουλάχιστον 19 νεκροί

Enikos Newsroom

διεθνή

ΛΔ Κονγκό: Νέα σφαγή αμάχων από αντάρτες της οργάνωσης ADF – Τουλάχιστον 19 νεκροί

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έφοδο ανταρτών της οργάνωσης ADF στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, όπου οι σκοτωμοί αμάχων από την παράταξη αυτή έχουν πολλαπλασιαστεί, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα το βράδυ.

Το ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό σπαράσσεται από τη βία επί 30 χρόνια και στην περιοχή δρα πλειάδα ένοπλων ομάδων και παραστρατιωτικών οργανώσεων. Το αντικυβερνητικό κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, κυρίευσε το διάστημα από τον Ιανουάριο ως τον Φεβρουάριο αχανή περιοχή στις επαρχίες Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου, συμπεριλαμβανομένων των πρωτευουσών τους. Οι μάχες δεν έχουν σταματήσει, παρά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Κινσάσα και το Κιγκάλι στα τέλη Ιουνίου.

Βόρεια από την περιοχή όπου δρα το M23, μέλη των ADF – των «Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων», παράταξης την οποία είχαν σχηματίσει αρχικά μαχητές από την Ουγκάντα, στην πλειονότητά τους μουσουλμάνοι, κι η οποία ορκίζεται πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από το 2019 –, διαπράττουν τη μια σφαγή αμάχων μετά την άλλη σε τομείς των επαρχιών Βόρειο Κίβου και Ιτουρί.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, αντάρτες της ADF εξαπέλυσαν επιδρομή στο χωριό Μουκοντό, στην περιοχή Λουμπερό, και «σκότωσαν 19 ανθρώπους», δήλωσε στο AFP ο συνταγματάρχης Αλέν Κιουεά, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του τομέα.

«Σπίτια και καταστήματα πυρπολήθηκαν» κι υπήρξε «μαζικός εκτοπισμός» του πληθυσμού, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Δεκαέξι άμαχοι και Κονγκολέζος στρατιωτικός έχουν ταυτοποιηθεί ως αυτό το στάδιο ανάμεσα στα 19 θύματα, ενώ πολλοί ακόμη ντόπιοι απήχθησαν από τους δράστες της εφόδου, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμπάλ Μαμποκό, ηγέτης της τοπικής κοινωνίας των πολιτών.

Οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί, πρόσθεσε, για τον κίνδυνο επίθεσης στην περιοχή.

«Είχαν γίνει προειδοποιήσεις αλλά δεν εισακούστηκαν κι ιδού το αποτέλεσμα, που είναι πολύ βαρύ», είπε με πικρία.

Στρατιωτικοί από την Ουγκάντα έχουν αναπτυχθεί στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔ Κονγκό από το 2021 στο ανατολικό τμήμα της χώρας, για να τις βοηθήσουν να καταδιώξουν τις ADF.

Η κοινή επιχείρηση όμως δεν έχει μπορέσει να βάλει τέλος στις φρικαλεότητες.

Διασκορπισμένοι σε ομάδες, μαχητές της ADF επιτίθενται κατά κύριο λόγο εναντίον ανυπεράσπιστων αμάχων και κατόπιν αποσύρονται στα πελώρια πυκνά δάση της περιοχής προτού φθάσουν ενισχύσεις.

Έχουν σφαγιάσει πάνω από 180 αμάχους στο ανατολικό τμήμα της χώρας σε πολλαπλές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΒΕΑ: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία συμμόρφωσης εταιρειών του ΓΕΜΗ

Έρευνα: Μόνο το 11% των εργαζομένων παγκοσμίως είναι «Future-Ready» – Τι δείχνουν τα ευρήματα για την Ελλάδα

Google: Το Chrome θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις ιστότοπων που αγνοείτε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:18 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ανησυχία Μακρόν για τη Χαμάς παρά την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χθες Δευτέρα πως βλέπει συνεχιζόμενη απειλή από το πα...
05:05 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τέξας: Προσωρινή διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο Όστιν λόγω έλλειψης προσωπικού

Αναστολή πτήσεων αποφασίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ σ...
04:55 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 14 νεκροί ύστερα από κατάρρευση ορυχείου

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Βενεζουέλα, ύστερα από κατάρρευση ορυχείο...
04:25 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο ερευνά τη Starlink του Έλον Μασκ για εμπλοκή σε απάτες στη Μιανμάρ

Η Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως έχει ξεκ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης