ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ΝΔ – αντιπολίτευσης με «φόντο» την κατάθεση Καπρέλη στην Εξεταστική

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε ΝΔ και αντιπολίτευση με αφορμή την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιου Καπρέλη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Πηγές της ΝΔ κάνουν λόγο για πλήρη παραδοχή Καπρέλη ότι ο ίδιος εισηγήθηκε το «συμφωνώ» στον Μάκη Βορίδη και επισημαίνουν ότι «ο μάρτυρας κατέθεσε πως δεν αναζήτησε εναλλακτικό τρόπο αλλά εφήρμοσε την ίδια υπουργική απόφαση που είχαν ακολουθήσει και οι πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης, δηλαδή αυτή της «τεχνικής λύσης» για την κατανομή των βοσκοτόπων».

Από την πλευρά τους πηγές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι «η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν στο… περίπου» και ότι απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις που τέθηκαν από το ΠΑΣΟΚ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «καμία παρέμβαση δεν υπήρξε επί κυβερνήσεώς μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και πρόσθεσε ότι «ήταν ανεξέλεγκτη η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος από το 2019 και μετά».

Πηγές ΝΔ: Πλήρης παροδοχή Καπρέλη ότι ο ίδιος εισηγήθηκε το «συμφωνώ» στον Μάκη Βορίδη

Πλήρης παραδοχή από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ (2016-2019) Αθανάσιου Καπρέλη ότι ο ίδιος εισηγήθηκε το «συμφωνώ» -για την κατανομή των βοσκοτοπίων- στον νέο, τότε, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, επισημαίνουν πηγές της ΝΔ.

«Κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν αναζήτησε εναλλακτικό τρόπο αλλά εφήρμοσε την ίδια υπουργική απόφαση που είχαν ακολουθήσει και οι πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης, δηλαδή αυτή της «τεχνικής λύσης» για την κατανομή των βοσκοτόπων. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλυφθεί στον Τύπο με αντίστοιχα «συμφωνώ» είχαν υπογράψει και οι πρώην Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, την στιγμή που η αντιπολίτευση κατηγορεί μόνο τον Μάκη Βορίδη, για κάτι που και οι ίδιοι «εμπνεύστηκαν», υπέγραψαν και εφάρμοσαν!

Την ίδια ώρα, ο μάρτυρας υπογράμμισε ότι τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποτελούν την εστία του προβλήματος καθώς εκεί «σπάει» η αλυσίδα και παρεισφρέουν οι παρανομίες. Κατέθεσε χαρακτηριστικά πως από το 2017 που άνοιξαν τα δεδομένα σε όλα τα ΚΥΔ έπρεπε να υπάρχουν έως 250 ωστόσο επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν διπλασιαστεί!

Σχετικά με την υπόθεση Κορασίδη, του στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος παρενέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για υπόθεση 400.000 ευρώ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού απάντησε ότι «δεν είναι φυσιολογικό» να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει τα στοιχεία από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και η οποία αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη από τις ΔΑΟΚ, τότε προκύπτει πρόβλημα. Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει τη Νέα Δημοκρατία και εκθέτει την ΕΝΠΕ η οποία αρνήθηκε την ευθύνη στη διαδικασία καταμέτρησης των ζώων και μάλιστα ο τρόπος καταγραφής φέρει την υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως κατήγορος.

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι σύμφωνα με τον μάρτυρα, το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, όταν η ΠΑΣΕΓΕΣ κατέρρεε ως τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση και αδυνατούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο του Φορέα Συντονισμού, αποφασίστηκε η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με τη συμμετοχή μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, δηλαδή αγροτικών συνεταιρισμών, της Αγροτικής Τράπεζας και της NEUROPUBLIC AE, και η νέα αυτή εταιρεία θα οριζόταν Φορέας Συντονισμού του ΟΣΔΕ! Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, αυτοί που υπερχρέωσαν τις ενώσεις και το τριτοβάθμιο όργανό τους συμμετείχαν εξ ιδρύσεως στο νέο κεφάλαιο με πρωταγωνιστή το σύστημα ΠΑΣΟΚ και Φορέα Συντονισμού τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος οι διαχρονικές παθογένειες στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου»

«Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από το ΠΑΣΟK, για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση δημόσιων βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού, παρά την πολυετή θητεία του στον οργανισμό. Η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν ”στο περίπου”, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και χωρίς λογοδοσία. Ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων λειτουργούσε με προχειρότητα και αδιαφορία για την εσωτερική του δομή» ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κατάθεση του Αθανάσιου Καπρέλη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

«Αυτή η προσέγγιση είχε σαν αποτέλεσμα να μην αποτελέσει προτεραιότητα για την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη διοίκηση του κ. Καπρέλη η ενσωμάτωση 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επί πλέον επιλέξιμων βοσκότοπων με χαμηλή ξυλώδη βλάστηση σε εφαρμογή του Κανονισμού Omnibus (τέλος του 2017). Αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας μέχρι το 2019-2020 ήταν η εκτόξευση εθνικού αποθέματος με βοσκοτόπια χωρίς ζώα αυτές της χρονιές» σημείωσαν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσέθεσαν:

«Ο κ. Καπρέλης επισήμανε ότι η τοποθέτησή του στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πολιτική απόφαση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αποστόλου. Για την υπέρμετρη αύξηση των δηλώσεων ζώων ο κ. Καπρέλης προσπάθησε να την υποτιμήσει λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν ”λίγο τσιμπημένη”… Στην επίμονη ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν έγιναν κρίσεις και επιλογές προϊσταμένων και διευθυντών από το 2011 έως το 2020, όπως προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα να διατηρούνται τα ίδια πρόσωπα σε νευραλγικές διευθυντικές θέσεις επί μία δεκαετία είπε ότι δεν βρήκε χρόνο να ασχοληθεί ”καθώς είχε άλλες προτεραιότητες”…»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι ο πρώην διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την εγκύκλιο 80895/17.10.2019 που περιόριζε τους ελέγχους των ενοικιαστηρίων αποκλειστικά βάσει του ”νομότυπου” Ε9, μέτρο που οδήγησε σε πλασματικές δηλώσεις και καταχρήσεις, για την οποία φέρει και ο ίδιος ακέραια ευθύνης αφού την υπογράφει ως πρόεδρος. Όπως επιβεβαίωσε οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου για υποθέσεις καταχρήσεων σε δημόσιους βοσκοτόπους δεν διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, αλλά διαβιβάστηκαν από τον ίδιο στον ΓΓ του Υπουργείου και επέλεξε ο ίδιος να την παραδώσει στον επόμενο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠ και όχι να τις παραδώσει στην Δικαιοσύνη (υπόθεση Μαγειρία)».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Καμία παρέμβαση επί κυβέρνησής μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανεξέλεγκτη η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος από το 2019 και μετά

«Ο κ. Αθανάσιος Καπρέλης, με δύο θητείες στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 1.3.2010 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 19.11.2019, ήταν απολύτως σαφής στις απαντήσεις του, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Ο ίδιος τόνισε ότι δεν ανήκε στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν δέχτηκε καμία παρέμβαση από την πολιτική ηγεσία επί των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική κατεύθυνση ήταν να γίνονται οι πληρωμές στην ώρα τους, με συνεχείς ελέγχους παντού. Ανέφερε, μάλιστα, ότι την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο τότε επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, είχε αναγνωρίσει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί ως ένας σύγχρονος Οργανισμός, καθώς έγινε προσπάθεια αναβάθμισής του και ευθυγράμμισης της λειτουργίας του με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και κατευθύνσεις. Όπως ξεκάθαρα απάντησε ο κ. Καπρέλης σε ερώτηση του εισηγητή τού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο 2019-2022, δεν εστίασε σε αυτή καθαυτή την ”Τεχνική Λύση” και στα ”Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης”, αλλά αποκλειστικά σε όσους, με πολιτικές πλάτες, παρουσιάστηκαν ψευδώς ως ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων, με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα. Την ίδια στιγμή που, τα επόμενα έτη, έως το 2024, τα ίδια άτομα φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και να ζήτησαν τη διάθεση της αντίστοιχης δημόσιας γης για ενεργοποίηση και διατήρηση των δικαιωμάτων τους».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ: «Για την περίεργη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, ο κ. Καπρέλης ανέφερε ότι όταν, το 2017, διαπιστώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων κάποια αύξηση, δόθηκε εντολή για έκτακτους ελέγχους, ενώ το επόμενο έτος (2018) σημειώθηκε σημαντική μείωση τόσο στον αριθμό των κτηνοτρόφων, όσο και στα ποσά που διανεμήθηκαν. Μάλιστα, για όλη την περίοδο μέχρι το 2019, επισήμανε ότι οι έλεγχοι ήταν συστηματικοί και συνεχείς και κατέστησε σαφές ότι, η εκτίναξη του Εθνικού Αποθέματος και η ”Κρητική επέλαση”, από το 2019 και μετά, είναι σκάνδαλο 100% της ΝΔ. Όπως προκύπτει από την κατάθεση του κ. Καπρέλη, αλλά και από το έγγραφο που προσκόμισε ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Β. Κόκκαλης, η νομιμότητα του διαχωρισμού βοσκοτόπων από ζωικό κεφάλαιο για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων προέκυψε από το έγγραφο της DG AGRI, DS-CDP−2015−04-rev1 προς όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., με βάση το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να τροποποιηθούν οι διατάξεις περί των κριτηρίων επιλεξιμότητας των εκτάσεων και να εισαχθούν ελεγκτικά κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1307/2013 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 639/2014 για τις άμεσες ενισχύσεις, μέχρι τις 31-1-2015».

Αναφέρουν ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της Ε.Ε., τροποποίησε τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 104/7056) με την Υπουργική Απόφαση 1584/66059 στα σημεία που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των εκτάσεων και εισάγει αυστηρότερα ελεγκτικά κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλη την Ελλάδα» και προσθέτουν:

«Σε ό,τι αφορά στην ”Τεχνική Λύση”, κατέστη σαφές ότι ήταν απόφαση Καρασμάνη (ΥΑ 22172 – ΦΕΚ 3464/23-12-2014) και όχι Αποστόλου και βέβαια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή του Κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων, που οδήγησε τελικά στον κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017, με τον οποίο διευρύνθηκε ο ορισμός των βοσκοτόπων, δίνοντας τη δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμα προς ενίσχυση τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, δηλαδή, ”ο μεσογειακός τύπος βοσκότοπου”.

Όμως, οι θετικές συνέπειες της προσπάθειας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που παρείχε επιπλέον επιλέξιμες εκτάσεις για τους κτηνοτρόφους μας, η Κυβέρνηση της ΝΔ, φάνηκε ανίκανη να τις αξιοποιήσει, με την εκπόνηση και υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, που θα έβαζαν τέλος στην ”Τεχνική Λύση”, διαιωνίζοντας μέχρι σήμερα το πρόβλημα».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγουν υπογραμμίζοντας ότι «η ”αλήθεια” της ΝΔ για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρρέει, υπό το βάρος της ”πραγματικής” αλήθειας, που αναδεικνύεται καθημερινά, από τις καταθέσεις ή τις «κατ’ επίφαση» καταθέσεις των φίλα προσκείμενων σε αυτήν Διοικήσεων, αλλά και των «ουδέτερων» Διοικήσεων του Οργανισμού. Καθημερινά, θα γίνεται όλο και πιο αντιληπτό στους Έλληνες πολίτες, ότι η διαφθορά, η διαπλοκή και η απόπειρα συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συγκεκριμένο ”όνομα” (κυβέρνηση Μητσοτάκη) και συγκεκριμένη ”διεύθυνση” (Μέγαρο Μαξίμου)».