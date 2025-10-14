Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ακτιβίστριες βανδαλίζουν ιστορικό πίνακα σε μουσείο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που δύο ακτιβίστριες πετάνε κόκκινη μπογιά σε έναν πίνακα που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα σε μουσείο της Μαδρίτης στην Ισπανία.

Πέταξαν ξαφνικά κόκκινη μπογιά

Συγκεκριμένα, στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνονται οι δύο γυναίκες να πλησιάζουν αρχικά με ταχύ βήμα τον πίνακα μεγάλων διαστάσεων και ξαφνικά να βγάζουν από τις τσάντες τους μικρά δοχεία με κόκκινη μπογιά και να την πετάνε πάνω στον πίνακα, όπου αποτυπώνεται ο Χριστόφορος Κολόμβος σε ένα από τα ταξίδια του στην αμερικανική ήπειρο.

Παράλληλα, ακούγονται οι φωνές έκπληξης και διαμαρτυρίας των παρευρισκομένων που έχουν πάθει σοκ από την πράξη των δύο γυναικών.

Ξαφνικά, στο πλάνο μπαίνει ένας φύλακας του μουσείου, ο οποίος κυριολεκτικά κάνει σπριντ για να προλάβει να σταματήσει τις δύο ακτιβίστριες, πριν κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στο έργο τέχνης.

Φτάνει κοντά στις δύο γυναίκες και κυριολεκτικά τις αρπάζει από τα ρούχα για να μην συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η μια γυναίκα είναι πεσμένη στο πάτωμα, ενώ η άλλη προσπαθεί να αποσπάσει το μανίκι της από τα χέρια του φύλακα και να μπορέσει να διαφύγει. Το κωμικοτραγικό της υπόθεσης είναι ότι λόγω της ολισθηρότητας του παρκέ οι γυναίκες και ο φύλακας σέρνουν ο ένας τον άλλον στο πάτωμα, σε μια περίεργη… χορογραφία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι δύο ακτιβίστριες συνελήφθησαν με την κατηγορία της καταστροφής πολιτιστικού μνημείου και απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους επισκέπτες που ήταν εκείνη την ώρα στο μουσείο να αποχωρήσουν για να γίνουν εργασίες αποκατάστασης στον πίνακα. Μετά από λίγες ώρες οι συντηρητές του μουσείου είχαν ολοκληρώσει το έργο τους κι ο πίνακας είχε επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.

Το κίνητρο

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι δύο γυναίκες είναι μέλη μιας οργάνωσης που προωθεί τον βιγκανισμό και σύμφωνα με την κατάθεσή τους προχώρησαν στον βανδαλισμό του συγκεκριμένου έργου γιατί θεώρησαν ότι αποτελεί σύμβολο της αποικιοκρατίας.

Μάλιστα, η οργάνωση της οποίας είναι μέλη οι δύο συλληφθείσες διαμαρτυρήθηκαν μέσω ανακοίνωσή τους γιατί οι Αρχές δεν τους διέθεσαν κατά την παραμονή τους στο κελί βίγκαν γεύματα κι οι γυναίκες δεν είχαν τίποτα να φάνε.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη στις 12 του Οκτώβρη, ημέρα εορτασμού Εθνικής Κληρονομιάς της Ισπανίας, στο Ναυτικό Μουσείο της ισπανικής πρωτεύουσας.