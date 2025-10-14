Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού για «ύποπτο αντικείμενο» έξω από ξενοδοχείο – Το τηλεφώνημα και η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Ένα τηλεφώνημα για ύποπτο αντικείμενο, που εντοπίστηκε έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, προκάλεσε την κινητοποίηση της αστυνομίας το μεσημέρι της Τρίτης (14/1).

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας διερχόμενος πολίτης κάλεσε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης περίπου στις 13:30, αναφέροντας ότι μία μαύρη βαλίτσα είχε εγκαταλειφθεί κοντά στο «Σιντριβάνι».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης, ενώ ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν διαπιστώθηκε ότι η βαλίτσα ήταν άδεια.

