Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού για «ύποπτο αντικείμενο» έξω από ξενοδοχείο – Το τηλεφώνημα και η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Ένα τηλεφώνημα για ύποπτο αντικείμενο, που εντοπίστηκε έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, προκάλεσε την κινητοποίηση της αστυνομίας το μεσημέρι της Τρίτης (14/1).

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας διερχόμενος πολίτης κάλεσε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης περίπου στις 13:30, αναφέροντας ότι μία μαύρη βαλίτσα είχε εγκαταλειφθεί κοντά στο «Σιντριβάνι».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης, ενώ ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν διαπιστώθηκε ότι η βαλίτσα ήταν άδεια.