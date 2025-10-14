Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο θρίλερ με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Συνελήφθη πριν από λίγο ο δράστης που άνοιξε πυρ και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του καλού φίλου του και επιστάτη.

Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος συνελήφθη στην Καλλιθέα, και φέρεται να είναι φίλος με τον συνομήλικό συνεργό του που προσήλθε νωρίτερα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη ΓΑΔΑ, μαζί με τον δικηγόρο του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι βρετανικής καταγωγής, όπως προκύπτει από στοιχεία της έρευνας, αλλά και τους ισχυρισμούς του φερόμενου ως συνεργού του.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης 14/10 φέρεται να είχε σχέση με πιάτσα ναρκωτικών στην Καλλιθέα, όπου πιθανότατα και γνωρίστηκε με τον 22χρονο φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας.

Τι υποστήριξε ο 22χρονος συνεργός

Ο 22χρονος συνεργός στο έγκλημα, ομολόγησε ότι επέβαινε μαζί με τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού στο δίκυκλο, που έχει καταγραφεί σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει «χαρτογραφηθεί» από την αστυνομία η διαδρομή του, κατά την διαφυγή από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 22χρονος κατονόμασε τον δράστη του εγκλήματος, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το 2022 και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, είπε στον φίλο του και φυσικό αυτουργό να πάνε μαζί να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα.

Το σενάριο του τρίτου προσώπου

Ωστόσο, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, εξετάζουν με προσοχή τους ισχυρισμούς του 22χρονου. Και αυτό γιατί είχαν ταυτοποιήσει τόσο τον ίδιο όσο και τον φυσικό αυτουργό, από την Κυριακή. Είχαν και τα ονόματα τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους, από το βίντεο με το δίκυκλο όπου επιβαίνουν.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το σενάριο ύπαρξης ηθικού αυτουργού, καθώς, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Επίσης, από την μοναδική μαρτυρία από την στιγμή του εγκλήματος δεν προκύπτει ότι ο δράστης της δολοφονίας ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει.