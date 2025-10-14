Φοινικούντα: Το σενάριο ηθικού αυτουργού εξετάζουν οι Αρχές – Το τηλεφώνημα του 22χρονου συλληφθέντα με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας Μεσσηνίας, το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 22χρονος συνεργός στο έγκλημα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως, νωρίς το πρωί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα, όπου ομολόγησε ότι επέβαινε μαζί με τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού στο δίκυκλο, που έχει καταγραφεί σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει «χαρτογραφηθεί» από την αστυνομία η διαδρομή του, κατά την διαφυγή από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 22χρονος κατονόμασε και τον δράστη του εγκλήματος, ο οποίος όπως είπε είναι επίσης 22 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 22χρονος που παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη σήμερα το πρωί, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το 2022 και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, είπε στον φίλο του και φυσικό αυτουργό να πάνε μαζί να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα.

Ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου

Ωστόσο, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, εξετάζουν με προσοχή τους ισχυρισμούς του 22χρονου. Και αυτό γιατί είχαν ταυτοποιήσει και τον σημερινό συλληφθέντα και τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού, από προχτές Κυριακή. Είχαν και τα ονόματα τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους, από το βίντεο με το δίκυκλο όπου επιβαίνουν.

Το σενάριο ύπαρξης ηθικού αυτουργού εξετάζουν οι αστυνομικοί, καθώς, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Επίσης, από την μοναδική μαρτυρία από την στιγμή του εγκλήματος δεν προκύπτει ότι ο δράστης της δολοφονίας ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης, ενώ απέξω ήταν ο 60χρονος επιστάτης. Παρών ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Όπως κατέθεσε ο ανιψιός, ο οποίος είδε όλη τη σκηνή, ο δράστης πυροβόλησε και αυτόν μια αφορά αλλά δεν τον πέτυχε και κατάφερε να διαφύγει.

Οι έρευνες της Δίωξης Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ ο 22χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.