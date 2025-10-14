Ξυλοδαρμός 43χρονης οδηγού: Στο Αυτόφωρο ο πλαστικός χειρουργός – Δίωξη για 4 πλημμελήματα άσκησε εις βάρος του ο εισαγγελέας

Στο Αυτόφωρο Μονομελές οδηγείται για να δικαστεί ο πλαστικός χειρουργός που φέρεται να ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή αυτή οδηγούσε αργά.

Της Άννας Κανδύλη

Εις βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα: επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.

Η γυναίκα κινούνταν με το όχημά της στη Συγγρού και πίσω της βρισκόταν το αυτοκίνητο του γνωστού γιατρού. Εκείνος φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή η 43χρονη κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα και – όπως περιέγραψε η ίδια – άρχισε να της κορνάρει επίμονα, να ανάβει και να σβήνει τα φώτα και να τη βρίζει. Στην συνέχεια, ο πλαστικός χειρουργός φέρεται να προσπέρασε το αυτοκίνητό της, να το ακινητοποίησε και να βγήκε έξω από αυτό.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά με μανία. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, διακρίνεται ότι λείπει τούφα μαλλιών από το κεφάλι της 43χρονης.

Ο πλαστικός χειρουργός συνελήφθη από την αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

«Ήθελε να με σκοτώσει»

Η 43χρονη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε τα όσα έζησε.

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω στο σπίτι μου. Επειδή δεν έτρεχα και πήγαινα με 60 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, γιατί ήθελε να περάσει. Είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Βγήκε έξω από το αμάξι, με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, όχι να με δείρει, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου έδωσε μπουνιά στο αυτί μου. Με τόση μανία που είχε. Κακία έχει αυτός ο άνθρωπος. Χτύπησε το κεφάλι μου στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”. Μετά από λίγο πέρασε η αστυνομία και τον έπιασε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σοκαρισμένη πολύ, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πάρα πολύ άσχημα. Μίσος. Κακία. Είναι γνωστός πλαστικός αυτός ο άνθρωπος και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο» ανέφερε η άτυχη γυναίκα.