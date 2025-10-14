Σάλος στο διαδίκτυο με αγγελία στα Χανιά: Εργάτης ζητεί 90 ευρώ μεροκάματο για να μαζέψει τις ελιές – ΦΩΤΟ

Αντιδράσεις αλλά και καυστικά σχόλια έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο μια αγγελία από εργάτη που ζητεί 90 ευρώ μεροκάματο για να μαζέψει ελιές.

Στην ανάρτησή του, ο προσφέρων την εργασία, θέλοντας να δικαιολογήσει τα χρήματα που ζητά ως μεροκάματο, υποστηρίζει πως η ζωή έχει ακριβύνει, και ότι τα ενοίκια εκτοξεύουν τα μηνιαία έξοδα.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση «οργιάζουν»

«Βάλε κάτι παραπάνω, ο νιος είναι λεβέντης…», «Θα τσι μαζόξομε μόνοι μας», «Να τσι φάνε τα πουλιά», «Σου δίνω τις ελιές και θα μου δίνεις εσύ 90 ευρώ μεροκάματο» είναι μερικά από τα σχόλια.

 

