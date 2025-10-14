Άγιος έρωτας – Ο Κυριάκος βγαίνει από τη φυλακή, απόψε στις 21:00 στον Alpha

Η Αναστασία δέχεται την πρόταση γάμου του Χάρη, ενώ ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τη μικρή Ελευθερία, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Χλόη, δίνει στον πατέρα Νικόλαο, μια «τελευταία ευκαιρία» να διορθώσει το παρελθόν και να φέρει πίσω την κόρη της. Ο πατέρας Νικόλαος τηλεφωνεί στην Πόπη Μαρούδα και κανονίζει επίσκεψη στο σπίτι τους στη Βόνιτσα.

Παράλληλα, η μεγάλη στιγμή της αποφυλάκισης του Κυριάκου φτάνει. Τα τρία παιδιά του μαζί με τον Αντρέα τον περιμένουν έξω από τη φυλακή για να τον συνοδεύσουν πίσω στη Στέρνα…

Όμως, ο Κυριάκος θέλει πρώτα να κάνει κάτι άλλο. Να βρει τον Παύλο Μαρκόπουλο και να εκδικηθεί! Ο Αργύρης με τη Δώρα φεύγουν για λίγες μέρες στο Μαύρο Λιθάρι, χωρίς να έχουν ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις με την μικρή Ελευθερία. Ο Παύλος, μαθαίνοντας ότι η γειτόνισσα της Χριστίνας ανατρέπει το άλλοθι του για τη μέρα του φόνου της Κατρίν, σκέφτεται έναν τρόπο για να της κλείσει το στόμα…

Στο σπίτι των Μαρκόπουλων, η Σοφία κάνει πρόταση στην Πετρούλα να γίνει η νονά του παιδιού της και της χαρίζει ένα δαχτυλίδι με χαραγμένο το γράμμα «Π». Η Πετρούλα όμως αναγνωρίζει σ΄ αυτό, το δαχτυλίδι της Χαράς…

