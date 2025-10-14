Αντιπαράθεση Κεραμέως – Κουτσούμπα στη Βουλή για την ψηφιακή κάρτα εργασίας – «Η υπουργός συνεχίζει να ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη»

Αντιπαράθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Βουλή ανάμεσα στην Νίκη Κεραμέως και τον Δημήτρη Κουτσούμπα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας.

Η υπουργός Εργασίας πήρε τον λόγο μετά την ομιλία του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ και ανέφερε: «Θα σταθώ μόνο στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Το εργαλείο αυτό έχει οδηγήσει στα εξής αποτελέσματα: σε κάποιους κλάδους αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών κατά 1000%, αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων κατά 48%. Ο εκπρόσωπός σας, ο κ. Κατσώτης αναφέρθηκε πολλές φορές στην Επιτροπή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων, τον κ. Χότζογλου, ο οποίος χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασία ως το μεγαλύτερο όπλο που έχουν αυτήν την στιγμή οι εργαζόμενοι. Τι ψήφισε το ΚΚΕ στην θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας; Ένα μεγαλοπρεπές όχι. Αυτή ήταν η θέση του ΚΚΕ»

Και συνέχισε: «Και ερωτώ. Τι θα ψηφίσει τώρα το ΚΚΕ σε διατάξεις όπως το αφορολόγητο, το ανεκχώρητο, το ακατάσχετο του επιδόματος της γονικής αδείας, την επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες γυναίκες, την απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της κάρτας εργασίας;».

«Η κ. Κεραμέως συνεχίζει να ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη»

Αμέσως μετά παρενέβη ο κ. Κουτσούμπας και τόνισε ότι η υπουργός Εργασίας «ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη» και επαναλαμβάνει «την επιχειρηματολογία που περιέχει πολλά ψέματα, πολλές μισές αλήθειες, διαστρεβλώσεις και μία εικονική πραγματικότητα».

«Η κ. Κεραμέως συνεχίζει να ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη, ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας κωδικοποιημένα όλη την επιχειρηματολογία που περιέχει πολλά ψέματα, πολλές μισές αλήθειες, διαστρεβλώσεις και μία εικονική πραγματικότητα που βρίσκεται στο μυαλό αυτής της κυβέρνησης, πιθανόν και της ίδιας. Θα ήθελα να πω μόνο το εξής για την ψηφιακή κάρτα εργασίας που λέει μισή αλήθεια, μισή διαστρέβλωση και μισό ψέμα» ανέφερα αρχικά ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έγινε σε αντικατάσταση κεφαλαίου στον τουρισμό ή στην εστίαση, και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα. Γιατί η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει και την επένδυση που είναι για το συμφέρον των επιχειρηματικών ομίλων που τις διαθέτουν και αυτών που τις βάζουν στο κεφάλαιό τους για να έχουν περισσότερα κέρδη και να ελέγχουν καλύτερα τον εργαζόμενο. Ας ρωτήσει η κ. Καραμέως, εκτός από τον κύριο που ανέφερε, τα συνδικάτα, τα σωματεία, τους συνδικαλιστές, ενεργούς που δουλεύουν σε επιχειρήσεις με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, και θα της πουν τι επιπτώσεις έχει η ψηφιακή κάρτα στο εργασιακό τους περιβάλλον και τον έλεγχο από τον εργοδότη» πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας