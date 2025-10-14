Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Πήγαν για να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα» – Ο 22χρονος έχει δώσει πληροφορίες για τον δράστη, είπε ο δικηγόρος του

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του καλού φίλου του και επιστάτη, πριν από μία εβδομάδα, στη Φοινικούντα. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, ένας 22χρονος προσήλθε λίγο νωρίτερα αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, μαζί με τον δικηγόρο του, Μπάμπη Λυκούδη και στη συνέχεια συνελήφθη.

Ο δικηγόρος του 22χρονου προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ξεκαθαρίζοντας λεπτομέρειες της φρικτής υπόθεσης. Ο 22χρονος παραδόθηκε, τόνισε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ενώ ενημέρωσε ότι πρόκειται για τον συνεπιβάτη του σκούτερ που οδηγούσε ο δράστης της διπλής δολοφονίας. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι ο 22χρονος έδωσε πληροφορίες για τον δράστη στις αρχές.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ούτε ο 22χρονος ούτε ο δράστης έχουν συγγενική σχέση με τον 68χρονο επιχειρηματία. «Η μόνη σχέση ήταν του εντολέα μου με το θύμα, όπου είχε προηγούμενη προσωπική, οδυνηρή σχέση». Όπως υπογράμμισε ο συνήγορος του 22χρονου, δεν επρόκειτο για προσχεδιασμένη δολοφονία. «Πήγαν για να τον εκβιάσουν να του αποσπάσουν χρήματα και προέκυψαν οι δολοφονίες. Δεν ήταν στον σχεδιασμό τους να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, ήταν να πάνε να του ζητήσουν λεφτά». Αποκάλυψε, επίσης, ότι ο 22χρονος ήταν πίσω από τις δύο προηγούμενες απόπειρες εκφοβισμού του επιχειρηματία.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του 22χρονου

Αναλυτικά, ο δικηγόρος του 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης, είπε αρχικά: «Ο εντολέας μου προσήλθε αυθορμήτως και αυτοβούλως σήμερα και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Είναι ένας ημεδαπός, 22 ετών, χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά. Δεν έχει καμία συγγενική σχέση και δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό κίνητρο με την μορφή των κληρονομιών και όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας. Όσα έχουν ακουστεί για περιουσιακά θέματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν συνελήφθη, παραδόθηκε. Ήταν συνεπιβάτης στην μοτοσικλέτα».

Ο 22χρονος έχει δώσει πληροφορίες για τον δράστη, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση εάν ο δράστης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, είχε κάποια συγγενική σχέση με το θύμα, είπε «καμία». «Η μόνη σχέση ήταν του εντολέα μου με το θύμα, όπου είχε προηγούμενη προσωπική, οδυνηρή σχέση», είπε ο δικηγόρος, ενώ ερωτηθείς εάν και ο οδηγός του σκούτερ είχε τραυματική εμπειρία, απάντησε «όχι».

«Κίνητρο δεν υπήρχε για να αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή», είπε και συμπλήρωσε: «Δεν πήγαν για να τον εκφοβίσουν, πήγαν για να τον εκβιάσουν να του αποσπάσουν χρήματα και προέκυψαν οι δολοφονίες. Δεν ήταν στον σχεδιασμό τους να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, ήταν να πάνε να του ζητήσουν λεφτά».

Ανέφερε στη συνέχεια ότι ο εντολέας του ήταν πίσω από τις δύο προηγούμενες απόπειρες εκφοβισμού σε βάρος του επιχειρηματία. «Και τις παραδέχτηκε. Στις δύο πρώτες ήταν μόνος του», πρόσθεσε ο δικηγόρος.