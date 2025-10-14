Βουλή – Κουτσούμπας: Το νομοσχέδιο θέλει να μετατρέψει τους ανθρώπους σε ζόμπι που θα ζουν για να δουλεύουν συνεχώς

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις, οι χιλιάδες απεργοί από μεγάλους χώρους δουλειάς επιβεβαιώνουν πως το αντεργατικό τερατούργημα έχει ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ξεκινώντας την ομιλία του στην συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το αντεργατικό τερατούργημα.

Στην αρχή της ομιλίας του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέδειξε τις αντιδραστικές επιδιώξεις της κυβέρνησης που με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για την ένταση της καταστολής απέναντι στην λαϊκή διαμαρτυρία, όπως επίσης κατήγγειλε και την απαράδεκτη επίθεση της αστυνομίας στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ, τις αναίτιες προσαγωγές και συλλήψεις φοιτητών.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ εκφράζοντας την πλειοψηφία των εργαζομένων, τους χιλιάδες απεργούς που έδιναν απάντηση έξω από την Βουλή χαρακτήρισε «νοσηρή φαντασία» το να ονοματίζεται το έκτρωμα «νομοσχέδιο για την δίκαιη εργασία» τη στιγμή που θέλει να μετατρέψει τους ανθρώπους σε ζόμπι που θα ζουν για να δουλεύουν συνεχώς.

Η μοναδική αλήθεια που είπε η κυβέρνηση σχετικά με το νομοσχέδιο είναι πως η σφαγή των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων αποτελεί «κανονικότητα» στην ΕΕ. Μια κανονικότητα που ψήφισαν και υλοποίησαν και κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε χαρακτηριστικά. Μπορεί να θέλετε να γυρίσετε την ανθρωπότητα 2 αιώνες πίσω, όμως ο τροχός της Ιστορίας παρά τα πισωγυρίσματα, κινείται πάντα προς τα μπροστά υπογράμμισε για να αναδείξει στη συνέχεια πως το καπιταλιστικό κέρδος δεν ευθύνεται μόνο για την μη ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, την ένταση της εκμετάλλευση αλλά και για τους πολέμους και τις γενοκτονίες» τόνισε.

Σε αυτό το σημείο ο Δ. Κουτσούμπας ανέδειξε το γεγονός πως η κυβέρνηση αρνήθηκε όλο αυτό το διάστημα να καταδικάσει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος – δολοφόνο Ισραήλ, ενώ τώρα στηρίζει το «σχέδιο Τραμπ» που ενταφιάζει το δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης να έχει τη δική του πατρίδα, με την ελπίδα ότι κάτι θα αρπάξει και η ελληνική αστική τάξη από την λεία.