Βουλή – Κουτσούμπας: Το νομοσχέδιο θέλει να μετατρέψει τους ανθρώπους σε ζόμπι που θα ζουν για να δουλεύουν συνεχώς

Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Κουτσούμπας

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις, οι χιλιάδες απεργοί από μεγάλους χώρους δουλειάς επιβεβαιώνουν πως το αντεργατικό τερατούργημα έχει ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ξεκινώντας την ομιλία του στην συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το αντεργατικό τερατούργημα.

Στην αρχή της ομιλίας του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέδειξε τις αντιδραστικές επιδιώξεις της κυβέρνησης που με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για την ένταση της καταστολής απέναντι στην λαϊκή διαμαρτυρία, όπως επίσης κατήγγειλε και την απαράδεκτη επίθεση της αστυνομίας στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ, τις αναίτιες προσαγωγές και συλλήψεις φοιτητών.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ εκφράζοντας την πλειοψηφία των εργαζομένων, τους χιλιάδες απεργούς που έδιναν απάντηση έξω από την Βουλή χαρακτήρισε «νοσηρή φαντασία» το να ονοματίζεται το έκτρωμα «νομοσχέδιο για την δίκαιη εργασία» τη στιγμή που θέλει να μετατρέψει τους ανθρώπους σε ζόμπι που θα ζουν για να δουλεύουν συνεχώς.

Η μοναδική αλήθεια που είπε η κυβέρνηση σχετικά με το νομοσχέδιο είναι πως η σφαγή των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων αποτελεί «κανονικότητα» στην ΕΕ. Μια κανονικότητα που ψήφισαν και υλοποίησαν και κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε χαρακτηριστικά. Μπορεί να θέλετε να γυρίσετε την ανθρωπότητα 2 αιώνες πίσω, όμως ο τροχός της Ιστορίας παρά τα πισωγυρίσματα, κινείται πάντα προς τα μπροστά υπογράμμισε για να αναδείξει στη συνέχεια πως το καπιταλιστικό κέρδος δεν ευθύνεται μόνο για την μη ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, την ένταση της εκμετάλλευση αλλά και για τους πολέμους και τις γενοκτονίες» τόνισε.

Σε αυτό το σημείο ο Δ. Κουτσούμπας ανέδειξε το γεγονός πως η κυβέρνηση αρνήθηκε όλο αυτό το διάστημα να καταδικάσει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος – δολοφόνο Ισραήλ, ενώ τώρα στηρίζει το «σχέδιο Τραμπ» που ενταφιάζει το δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης να έχει τη δική του πατρίδα, με την ελπίδα ότι κάτι θα αρπάξει και η ελληνική αστική τάξη από την λεία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κρυφός μηχανισμός του οργανισμού που καίει λίπος και ενισχύει τον μεταβολισμό χωρίς άσκηση – Τι εντόπισαν οι επιστήμονες

Προϊόν της Χρονιάς 2025 στην Γαλλία το Pharyndol® για τον πονόλαιμο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτή είναι ημερομηνία ορόσημο για τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ: Έρχονται νέες πληρωμές – Ποιους αφορούν

Το ChatGPT μετατρέπεται σε εφαρμογή για τα πάντα – Τι αλλάζει

Τεστ προσωπικότητας: Το κέικ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα σας
περισσότερα
14:48 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου για συνέντευξη Φλωρίδη: «Ρεσιτάλ ψευδολογίας και ομολογιών παρεμβάσεων στη Δικαστική Λειτουργία»

Τα πυρά της κατά του Γιώργου Φλωρίδη έστρεψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον υπουργό Δ...
14:31 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Αντιπαράθεση Κεραμέως – Κουτσούμπα στη Βουλή για την ψηφιακή κάρτα εργασίας – «Η υπουργός συνεχίζει να ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη»

Αντιπαράθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Βουλή ανάμεσα στην Νίκη Κεραμέως και τον Δ...
12:16 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Το αουτσάιντερ της ΝΔ που θέλει να κάνει την έκπληξη

Υπουργός της κυβέρνησης, όχι από αυτούς που θεωρούνται «γνωστοί δελφίνοι», έχει αποδυθεί το τε...
12:05 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Γεραπετρίτης: Νίκη της λογικής και του δικαίου η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς – Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα

Ιστορική χαρακτήρισε τη χθεσινή Σύνοδο στην Αίγυπτο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης