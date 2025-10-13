Άγιος έρωτας – Η Χλόη δίνει μια τελευταία ευκαιρία στον π. Νικόλαο – Τι θα δούμε απόψε

Νάντια Ρηγάτου

Άγιος έρωτας – Η Χλόη δίνει μια τελευταία ευκαιρία στον π. Νικόλαο – Τι θα δούμε απόψε

Ο Χάρης κάνει πρόταση γάμου στην Αναστασία, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεών της και ο πατέρας Νικόλαος αψηφά τους κανόνες της Εκκλησίας και όλοι μαζί αποχαιρετούν την Ολυμπία, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” στις 21:00 στον Alpha.

Μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του ενωμοτάρχη και την επίθεση στην Άννα, ο Νικηφόρος, αποφασισμένος να πατάξει την ανομία στη Στέρνα, ζητά δημόσια τη συνδρομή των πολιτών.

Στο μεταξύ, η Ελένη αναλαμβάνει να φροντίσει την Άννα στο ξενοδοχείο, ενώ ο Παύλος πιέζει τη Χριστίνα να προσεγγίσει τον Αντρέα. Μετά από παράκληση της Δώρας, ο πατήρ Νικόλαος αποφασίζει να παραβλέψει τους κανόνες της Εκκλησίας και να «διαβάσει» την Ολυμπία κρυφά.

Το γεγονός προκαλεί θετική εντύπωση στη Χλόη, η οποία αποφασίζει να τον εμπιστευτεί ξανά για μια τελευταία φορά.

Κι ενώ ο Αντρέας φέρνει ευχάριστα νέα στα αδέλφια Παυλίδη, ανακοινώνοντάς τους την αποφυλάκιση του Κυριάκου, ο Σωτήρης ενημερώνει ανήσυχος τον Παύλο πως το άλλοθι του για τον φόνο της Κατρίν κινδυνεύει να καταρρεύσει.

 Δείτε το trailer 

 Δείτε απόσπασμα

Χριστίνα – Παύλος 

 

15:05 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

