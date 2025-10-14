Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου αρχίζει η δίκη

Στις 23 Μαρτίου 2026 αρχίζει η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα Τέμπη, και είχε ως αποτέλεσμα 57 άνθρωποι, κατά κύριο λόγο νέοι, να χάσουν την ζωή τους, αλλά και δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν.

Η ημερομηνία της δίκης, ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν 36 άτομα – μη πολιτικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα 33 κατηγορούνται για το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ενώ τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα.

Αναλυτικά, οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων και τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα, τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Τα τρία πλημμελήματα που αναφέρθηκαν μαζί με αυτό της παράβασης καθήκοντος αντιμετωπίζουν τα δύο στελέχη της Hellenic Train, ενώ μόνο το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος αντιμετωπίζει μία κατηγορουμένη, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Μετατάξεων του ΟΣΕ.

Το πρώτο όνομα που βρίσκεται στη λίστα των κατηγορουμένων είναι αυτό του 60χρονου σταθμάρχη Λάρισας, ο οποίος το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Μαζί του στο εδώλιο θα βρεθούν δύο συνάδελφοί του σταθμάρχες που κατηγορούνται ότι αποχώρησαν πρόωρα από τη βάρδιά τους αλλά και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ.

Τον κατάλογο συμπληρώνουν 11 στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για την απουσία των συστημάτων ασφαλείας, ενώ κάποιοι από αυτούς κατηγορούνται και για τη μετάταξη του σταθμάρχη.

Στο εδώλιο θα βρεθούν και 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για το σύστημα τηλεδιοίκησης στον ελληνικό σιδηρόδρομο, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης σε δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανάμεσά τους βρίσκονται πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι της ΕΡΓΟΣΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train Α.Ε. είναι ακόμη δύο πρόσωπα που παραπέμφθηκαν σε δίκη, ενώ τον αριθμό 36 συμπληρώνουν ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για παραλείψεις σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Η αίθουσα για την δίκη

Όπως είχε γράψει το enikos.gr, η αίθουσα της «δίκης των Τεμπών» στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γαιόπολις – πρώην ΤΕΙ), φαίνεται πως σιγά σιγά διαμορφώνεται, προκειμένου να είναι έτοιμη το συντομότερο δυνατό. Η διαρρύθμισή της τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, δεν θυμίζει σε τίποτα μία τυπική δικαστική αίθουσα, αλλά αντιθέτως, η προετοιμασία της αντανακλά την σοβαρότητα και τον αντίκτυπο αυτής της δίκης, που όλα τα βλέμματα, τόσο της Πολιτείας, των κατηγορουμένων, των δικηγόρων, των συγγενών των θυμάτων, των τραυματιών που επέζησαν, των δημοσιογράφων αλλά και των πολιτών, θα είναι στραμμένα πάνω της.

Όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να τοποθετηθούν κάγκελα ασφαλείας και τρία φυλάκια, ενώ ήδη από το καλοκαίρι έχει συγκροτηθεί, με αφορμή την εγκατάστασή τους, τριμελής επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης των εργασιών, για τις ανάγκες του Εφετείου Λάρισας.

Παράλληλα, όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες, έχει τοποθετηθεί περίφραξη με συρματόπλεγμα, ενώ οι εργασίες στον εξωτερικό χώρο προχωράνε και όσον αφορά την διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης.