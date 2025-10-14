Άκης Σακελλαρίου: «Κόλλησα Λεγιονέλλα από κάποιο ξενοδοχείο» – Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας του

Τον Άκη Σακελλαρίου υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα»

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που πέρασε και τον έριξε σε κώμα.

“Ήμουν σε περιοδεία με το Mama Mia. Ήταν μια κατάσταση που επειδή υπήρχε καθημερινή μετακίνηση και παράσταση… Οι περιοδείες δεν είναι τόσο απλές για τους ηθοποιούς, έχουν μεγάλο κόπο και κούραση. Αυτό το κόλλησα από κάποιο μικρόβιο από κάποιο από τα ξενοδοχεία που δεν είχε κάνει συντήρηση στις μονάδες κλιματισμού” αποκάλυψε ο Άκης Σακελλαρίου.

“Είμαι υπέρ των δημόσιων νοσοκομείων. Οι γιατροί είναι φοβεροί, δεν έχουν τις ανέσεις που μπορεί να έχει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο αλλά σε επίπεδο κατάρτισης είναι φοβερά. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, τώρα είμαι καλά” πρόσθεσε.