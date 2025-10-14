Άκης Σακελλαρίου: «Κόλλησα Λεγιονέλλα από κάποιο ξενοδοχείο» – Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας του

Enikos Newsroom

lifestyle

Άκης Σακελλαρίου
Φωτογραφία: sakellariou_akis/ Instagram

Τον Άκη Σακελλαρίου υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα»

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που πέρασε και τον έριξε σε κώμα.

“Ήμουν σε περιοδεία με το Mama Mia. Ήταν μια κατάσταση που επειδή υπήρχε καθημερινή μετακίνηση και παράσταση… Οι περιοδείες δεν είναι τόσο απλές για τους ηθοποιούς, έχουν μεγάλο κόπο και κούραση. Αυτό το κόλλησα από κάποιο μικρόβιο από κάποιο από τα ξενοδοχεία που δεν είχε κάνει συντήρηση στις μονάδες κλιματισμού” αποκάλυψε ο Άκης Σακελλαρίου.

“Είμαι υπέρ των δημόσιων νοσοκομείων. Οι γιατροί είναι φοβεροί, δεν έχουν τις ανέσεις που μπορεί να έχει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο αλλά σε επίπεδο κατάρτισης είναι φοβερά. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, τώρα είμαι καλά” πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κρυφός μηχανισμός του οργανισμού που καίει λίπος και ενισχύει τον μεταβολισμό χωρίς άσκηση – Τι εντόπισαν οι επιστήμονες

Προϊόν της Χρονιάς 2025 στην Γαλλία το Pharyndol® για τον πονόλαιμο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτή είναι ημερομηνία ορόσημο για τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ: Έρχονται νέες πληρωμές – Ποιους αφορούν

Το ChatGPT μετατρέπεται σε εφαρμογή για τα πάντα – Τι αλλάζει

Τεστ προσωπικότητας: Το κέικ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα σας
περισσότερα
14:01 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Θανάσης Ευθυμιάδης: «Έπειτα από ένα μεγάλο χωρισμό που μου άφησε βαθύ σημάδι είπα ότι πρέπει να αλλάξω»

«Ο βασικός δαίμονάς μου ήταν η βιασύνη και πραγματικά η βιασύνη είναι μια λέξη που θέλει πολύ ...
10:18 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Άλκης Γιαννακάς: Συγκινεί η σύντροφός του – «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος – Κάναμε σχέδια και όνειρα»

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών ο «ωραί...
10:14 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ρία Ελληνίδου: «Αφήνω ανοιχτή την κουρτίνα για τους γείτονες, να πάρουν λίγο μάτι»

Μία… πικάντικη αποκάλυψη έκανε η Ρία Ελληνίδου, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή του νυχτερινού...
09:46 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Άλκης Γιαννακάς: Το παρατσούκλι «το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» και η επιλογή να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού, Άλκη Γιαννακά. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίω...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης