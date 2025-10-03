Άκης Σακελλαρίου: «Την περίοδο με το πρόβλημα υγείας μου, μου στάθηκε ο γιος μου σε οικονομικό επίπεδο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άκης Σακελλαρίου
Φωτογραφία: sakellariou_akis/ Instagram

Συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα έδωσε ο Άκης Σακελλαρίου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/10). Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε και για το τροχαίο ατύχημα που είχε τον Σεπτέμβριο του 2024, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις που έκανε όσο ήταν στο ασθενοφόρο. Επιπλέον εξομολογήθηκε πως την περίοδο που αντιμετώπιζε το θέμα με την υγεία του, τον στήριξε οικονομικά ο γιος του.

Σχετικά με την τηλεόραση, ο Άκης Σακελλαρίου είπε ότι: «Ήταν καμία εικοσαετία που ήμουν πολύ ενεργός στην τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, απλά να είναι κάτι το να οποίο μπορεί να συνδυαστεί με έναν ρόλο όπως εδώ, στο θέατρο».

Σε ερώτηση για το ατύχημα που είχε πριν από περίπου ένα χρόνο, ο ηθοποιός εξήγησε πως: «Μου έλλειψε πολύ το σανίδι που λέμε, όχι. Τη στιγμή που έγινε το ατύχημα θυμάμαι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο και έλεγα ότι “Χριστέ μου τουλάχιστον τώρα θα σε ξεκουραστώ”. Καλό είναι να απολαμβάνεις τα πράγματα έτσι όπως έρχονται και να τα βλέπεις από τη φωτεινή πλευρά της ζωής».

«Την περίοδο με το πρόβλημα υγείας μου, μου στάθηκαν κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερα ο γιος μου σε οικονομικό επίπεδο, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, δουλεύει δόξα τω Θεώ, οπότε δεν είχα… Άλλωστε και τα έξοδα δεν ήταν πολλά, δηλαδή για να βγω έπρεπε να έρθουν να με πάρουν. Ευτυχώς έχω καλούς φίλους», εξήγησε ο Άκης Σακελλαρίου στη συνέχεια.

