Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου» – Πώς οραματίζεται το μέλλον της μοναρχίας επί των ημερών του

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου» – Πώς οραματίζεται το μέλλον της μοναρχίας επί των ημερών του
Φωτογραφία: AP

Σε μία από τις πιο προσωπικές του δηλώσεις για το μέλλον της μοναρχίας, όταν θα αναλάβει τον θρόνο της Βρετανίας, ο πρίγκιπας της Ουαλίας υπογράμμισε ότι «η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου – αλλαγή προς το καλό».

Βρετανία: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχρισε «Σερ» τον ηθοποιό Γκάρι Όλντμαν – «Δεν συγκρίνεται ούτε με το βραβείο Όσκαρ»

Σε συνέντευξή του στη σειρά του Apple TV+ «The Reluctant Traveler» και στον ηθοποιό Γιουτζίν Λέβι, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ξεδίπλωσε την προσέγγισή του, υποσχόμενος έναν πιο σύγχρονο ρόλο.

«Θέλω να αναθεωρώ τα πράγματα περισσότερο» είπε στον βραβευμένο με Emmy ηθοποιό. «Θέλω να δημιουργήσω ένα περιβάλλον για το οποίο ο γιος μου [ο πρίγκιπας Τζορτζ] θα είναι περήφανος, ένα περιβάλλον και έναν ρόλο που στην πραγματικότητα θα επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο», συμπλήρωσε.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Σύμφωνα με τον Guardian, ο μεγαλύτερος γιος του ο οποίος είναι ο επόμενος στη σειρά διαδοχής, έκλεισε τα 12 του χρόνια τον Ιούλιο, η κόρη του Σάρλοτ είναι δέκα και το μικρότερο παιδί της οικογένειας ο Λούις, είναι επτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρίγκιπας αποκάλυψε ότι κανένα από τα παιδιά του δεν έχει κινητό τηλέφωνο, μια απόφαση που εντάσσεται στην προσπάθειά του να τους εξασφαλίσει μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία και, κυρίως, να αποτρέψει την επανάληψη των «πρακτικών» των Μέσων Ενημέρωσης που αντιμετώπισαν ο ίδιος και ο αδελφός του, Χάρι, στα νεανικά τους χρόνια.

Ο Ουίλιαμ ανέφερε για τα «αδηφάγα» Μέσα Ενημέρωσης που γνώρισε μεγαλώνοντας και που ορκίστηκε «ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ στη δική μου οικογένεια»: «Ήθελαν κάθε λεπτομέρεια που μπορούσαν να ρουφήξουν και ήταν παντού, κυριολεκτικά παντού. Γνώριζαν τα πάντα και ήταν παντού».

Σχετικά με την ατζέντα αλλαγών του, ο πρίγκιπας της Ουαλίας δήλωσε ότι «δεν φοβάται» τις μεταρρυθμίσεις: «Tο κομμάτι που με ενθουσιάζει είναι η ιδέα να μπορέσω να φέρω κάποιες αλλαγές. Όχι υπερβολικά ριζοσπαστικές, αλλά αλλαγές που νομίζω ότι πρέπει να γίνουν», σημείωσε.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η παράδοση, η οποία παίζει τεράστιο ρόλο σε όλα αυτά. Ωστόσο, υπάρχουν και σημεία όπου κοιτάζεις την παράδοση και αναρωτιέσαι: “Είναι ακόμα κατάλληλη για τον σκοπό της σήμερα; Είναι ακόμα το σωστό;”» πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε από τον Λέβι εάν σκέφτεται την διαδοχή ο Ουίλιαμ τόνισε: «Δεν είναι κάτι που ξυπνάω το πρωί και σκέφτομαι. Για μένα, το να είμαι αυθεντικός και ειλικρινής είναι αυτό που με καθοδηγεί».

Και κατέληξε: «Στη συνέχεια μπορείς να προσθέσεις ότι ετικέτες και ρόλους θέλεις αλλά αν δεν είμαι αληθινός με τον εαυτό μου και σε αυτά που πρεσβεύω και πιστεύω – τότε δεν έχει σημασία ποιος είμαι, όλα χάνουν το νόημά τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13:15 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

