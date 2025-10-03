Βίκυ Καγιά: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Ηλία Κρασσά – «Θαυμάζω το μυαλό του, αυτό ερωτεύτηκα»

Η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς είναι από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι από τον Ιούλιο του 2014. Τον Μάιο του 2015 ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, η Μπιάνκα-Αλεξάνδρα και τον Ιανουάριο του 2018 γεννήθηκε και ο γιος τους, ο Κάρολος-Ηλίας.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος υποδέχτηκε στο podcast του την Βίκυ Καγιά. Το μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε για την προσωπική της και επαγγελματική της ζωή, ενώ προχώρησε και σε μία πολύ τρυφερή εξομολόγηση για τον συνοδοιπόρο της σε αυτή την ζωή, τον Ηλία Κρασσά.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Βίκυ Καγιά είπε ότι: «Ο Ηλίας είναι ένας αεικίνητος άνθρωπος, πάντα ήταν. Πολύ παραπάνω από εμένα. Μπορεί να είμαι και εγώ αεικίνητη αλλά είμαι και πολύ ευγνώμων και χαρούμενη που είμαι μαμά, μου αρέσει πολύ ο ρόλος μου σαν μητέρα, οπότε κόβω πολλά πράγματα για να είμαι κοντά στα παιδιά μου, ψυχικά και ουσιαστικά.

Είναι σίγουρος ότι είμαι εκεί, οπότε βάζει συνεχώς στόχους. Τον χαίρομαι γιατί πραγματικά δεν έχει τέρμα. Είναι τόσο πολύ συγκροτημένος και συγκεκριμένος που τα πετυχαίνει εξίσου καλά. Θαυμάζω το μυαλό του, αυτό ερωτεύτηκα γιατί με γειώνει. Μονίμως τον συμβουλεύομαι».

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Οι άνθρωποι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και ίσως αν ο Ηλίας δεν ήταν όπως είναι και εγώ όπως είμαι, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε 12 χρόνια μαζί και τέσσερα παιδιά και χίλιες δουλειές… Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Ο Ηλίας δεν έχει καθόλου κοινά με τον μπαμπά μου, είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι.

Πιστεύω ότι ο Ηλίας ερωτεύτηκε το συναίσθημά μου και ότι η μεγαλύτερη δική μου εικόνα είναι μία αρμονική και όμορφη οικογένεια. Αυτό διέκρινε σε εμένα. Του έκανε και εντύπωση που άλλα περίμενε, άλλα είδε. Μου λέει “εγώ μοντέλο παντρεύτηκα και τελικά μάνα βρήκα”».

«Έλεγα ότι θέλω να γίνω μητέρα, αλλά ουσιαστικά και αληθινά το αισθάνθηκα βαθιά μέσα μου όταν γνωρίστηκα με τον Ηλία. Έπαιξε μεγάλο ρόλο που είδα πόσο καλός μπαμπάς είναι, παρ’ όλο που δεν το είχα σκεφτεί τότε. Είναι πολύ καλός μπαμπάς. Και αυτό συντέλεσε πιστεύω και η ασφάλεια που ένιωθα εγώ που τον έβλεπα πόσο άνετος είναι με τα παιδιά σίγουρα βοηθάει», σημείωσε η Βίκυ Καγιά.