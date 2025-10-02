Βίκυ Καγιά για τον θάνατο του πατέρα της: «Όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο»

Στο νέο επεισόδιο του podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, το οποίο θα δημοσιευτεί την Πέμπτη (2/10), είναι καλεσμένη η Βίκυ Καγιά. Ένα μικρό τρέιλερ για την συνέντευξη προβλήθηκε σήμερα (1/10). Σε αυτό, η γνωστή παρουσιάστρια μιλάει και για τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από την ζωή τον Απρίλιο του 2024.

Η Βίκυ Καγιά εξομολογείται στη συνέντευξή της πως τα τελευταία χρόνια δεν είχαν πολύ κοντινή σχέση με τον πατέρα της, ωστόσο μετά τον θάνατό του δυσκολεύεται, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο».

Μεταξύ άλλων, η Βίκυ Καγιά ανέφερε στο τρέιλερ: «Από τα 14 έχω ξεκινήσει να δουλεύω, να βοηθάω την οικογένειά μου, να κερδίζω χρήματα, να τα στέλνω στο σπίτι.

Επειδή είχαν όλα αυτά τα πολύ βασικά και ζωτικά θέματα με την υγεία του αδελφού μου, με αφήσανε λίγο ελεύθερη να κάνω αυτό που ήθελα. Ήταν κάτι το οποίο είχε μια σοβαρότητα, που είχε όλη τους την προσοχή επάνω».

Σχετικά με τον θάνατο του πατέρα της, το μοντέλο και παρουσιάστρια είπε ότι: «Πριν από ένα χρόνο και κάτι έχασα τον πατέρα μου και δεν είχαμε κάποια σχέση πολύ κοντινή τα τελευταία χρόνια. Κι όμως ακόμη, και όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο».