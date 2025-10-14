Απεργία: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα για το 13ωρο – Άνοιξαν οι δρόμοι – ΦΩΤΟ

Χιλιάδες απεργοί διαδήλωσαν στους δρόμους της Αθήνας στέλνοντας μήνυμα ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο εισήχθη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο, Τετάρτη.

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, με την υποστήριξη της ΓΣΕΕ, το ΠΑΜΕ και συνδικάτα, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και απαιτώντας «7ωρο/5ήμερο/35ωρο».

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις, η πρώτη από ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο στο Σύνταγμα και η δεύτερη από το ΠΑΜΕ στα Προπύλαια. Οι διαδηλωτές, που κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα ενάντια στο νομοσχέδιο, κατέληξαν μπροστά από τη Βουλή.

Μετά την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της πρωτεύουσας και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί επιπλέον επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση της εισφοράς 2%, ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017, συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο και κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής, ενώ διεκδικεί Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα έδωσε το «παρών ο Σωκράτης Φάμελλος, σημειώνοντας ότι «αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει – Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δίπλα στον λαό που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον».

«Η θέση μας σήμερα είναι δίπλα στον κόσμο της εργασίας. Σε μια περίοδο, που ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα δουλεύουν περισσότερες ώρες από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο μισθός δεν φτάνει. Η ακρίβεια τρώει το εισόδημα των εργαζομένων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρόσθεσε: «Σε αυτή την περίοδο ο κ. Μητσοτάκης και η κα Κεραμέως φέρνουν στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, που ανοίγει έναν εργασιακό μεσαίωνα με 13 ώρες εργασίας, από τη νύχτα μέχρι τη νύχτα, για να μην μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα», σημείωσε, επισημαίνοντας πως «ταυτόχρονα, αυξάνονται συνεχώς τα εργατικά δυστυχήματα, γιατί η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργεί ακραίες συνθήκες κινδύνου στην καθημερινότητα των εργαζομένων».

Καταλήγοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Γιατί οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη Ελλάδα, μια Προοδευτική Ελλάδα. Η θέση μας είναι σήμερα εδώ. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στον λαό της Ελλάδας που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον».

Στην απεργιακή συγκέντρωση των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Σωματείων στην Αθήνα παρέστη και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτό το νομοσχέδιο-τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει, στα σκουπίδια. Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο, το 35ωρο, το 5ήμερο, είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, είναι τα πλήρη δικαιώματά τους για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει».

Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στην απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μεταφοράς. Μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 09.00 έως τις 17.00, – Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορούν από 09.00 έως τις 21.00 – 24ωρη τρένα και προαστιακός σιδηρόδρομος.

Συγκεκριμένα τα μέσα θα κινηθούν ως εξής:

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)

Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 09:00 – 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ – ΟΣΥ , από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια. Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους ενώ στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά (οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής).

Τρένα – Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ – ΜΣΤ ) έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι τρένα και προαστιακός θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς με ανακοινώσεις τους εκφράζουν την αντίθεση τους στο «αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θεσμοθετείται η 13ωργη εργασία και διεκδικούν μεταξύ άλλων άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου , άμεσες προσλήψεις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές με άνεση για τους επιβάτες – χρήστες και όλους τους πολίτες. Τέλος, καλούν όλους τους εργαζόμενους στο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος στις 11 το πρωί .

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 συμμετέχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη η οποία της αναλογεί απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων της κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για όλους τους εργαζομένους όλων των κλάδων τους οποίους εκπροσωπεί».

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι – Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη

Πλοία

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, απεργούν αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία». Λόγω της κινητοποίησης αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Δείτε εικόνες από τις συγκεντρώσεις στην Αθήνα: