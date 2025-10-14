Κεραμέως: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου – Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Κεραμέως: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου – Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

«Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όχι μόνο επί της Αρχής αλλά και όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για να δούμε πως θα τοποθετηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε όλες αυτές τις θετικές διατάξεις για τους εργαζόμενους» ήταν η απάντηση της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις προαναγγελίες των κοινοβουλευτικών εκπρόσωπων της αντιπολίτευσης που με παρεμβάσεις τους προανήγγειλαν ότι θα θέσουν ονομαστική ψηφοφορία εάν δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Η υπουργός ανέφερε «καλοδεχούμενα όλα τα αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία, με μια όμως επισήμανση όχι μόνο για τρία ή τέσσερα άρθρα που βάζετε αλλά η ΝΔ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για να τοποθετηθούν και οι 300 βουλευτές στο τί ψηφίζουν» σε όλες τις θετικές και σημαντικές διατάξεις που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο για: την επέκταση του επιδόματος κυοφορίας σε περισσότερες γυναίκες. Για το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο του επιδόματος της γονικής αδείας. Στην απαγόρευση της μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας. Στην επέκταση της άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες. Στην υποχρεωτική παρουσία τεχνικού Υγείας και ασφαλείας σε τεχνικά έργα. Στη θέσπιση οι οδηγίες των Ιατρών Εργασίας και των Τεχνικών Ασφαλείας να είναι γραπτές για να υπάρχει έλεγχος και ρώτησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης «αυτές οι διατάξεις είναι που θέλετε να αποσυρθούν;».

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οι 500.000 νέες θέσεις εργασίας «δεν προέκυψαν από τον ουρανό» και «αλήθεια, είναι κακό που θέλουμε να διευκολύνουμε τις προσλήψεις με απλές και πιο γρήγορες διαδικασίες;» και υπογράμμισε ότι «το νομοσχέδιο αυτό δεν έρχεται εν κενό αλλά σε μια αγορά εργασίας του 2025 που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με εκείνη που υπήρχε πριν έξι χρόνια».

Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Μάντζο που έθεσε το θέμα της τροπολογίας που έχει καταθέσει το κόμμα του, η υπουργός του επισήμανε ότι «είναι σεβαστές οι απόψεις σας αλλά ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη ένας ενδελεχής διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους γιατί μέχρι το τέλος του χρόνου θα φέρουμε έναν οδικό χάρτη για το συνολικό εργατικό πλαίσιο» και του επισήμανε ότι «το παρόν νομοσχέδιο αφορά τις ατομικές συλλογικές συμβάσεις».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος αναφέρθηκε στην τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων ζητώντας από την κυβέρνηση να την αποδεχθεί και τη θέσει σε ψηφοφορία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για κοινή δράση για την απόσυρση του νομοσχεδίου και προανήγγειλε ότι εάν η κυβέρνηση επιμείνει, το κόμμα του θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία τα άρθρα 7, 8, 10 και 21 του νομοσχεδίου που αφορούν ρυθμίσεις για τα χρονικά όρια εργασίας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις δυνατότητες της χρονικής κατάτμησης της χορήγησης της άδειας των εργαζομένων καθώς για τις συμβάσεις εργασίας των δύο ημερών.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου λέγοντας πως σε αντίθετη περίπτωση θα το θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας ανακοίνωσε πως το κόμμα του θα καταθέσει αίτημα αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7 του νομοσχεδίου που αφορά τα «Χρονικά όρια εργασίας» και τροποποιεί το άρθρο 194 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου και της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου συντάχθηκαν στην απόσυρση του νομοσχεδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

16:04 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

