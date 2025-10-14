Εξαφανίστηκε 15χρονος από περιοχή της Αθήνας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, έπειτα από την εξαφάνιση ενός αγοριού 15 ετών, από περιοχή της Αθήνας.

«Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Στις 24/09/2025 και ώρα 20:30 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αθήνας ο Σεκαντάρι / Sekadary (επ.) Αράς / Arash (ον.), 15 ετών, αφγανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 14/10/2025 για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Σεκαντάρι / Sekadary (επ.) Αράς / Arash (ον.), έχει ύψος 1.70 μ., βάρος 60 κιλά και έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σετ φόρμας και κόκκινα αθλητικά παπούτσια».

Δείτε την φωτογραφία του 15χρονου:

